ESA e OVHcloud supportano le startup AI del settore spaziale

ESA e OVHcloud continuano a lavorare insieme per aiutare le giovani realtà imprenditoriali a sviluppare soluzioni virtuose e sviluppare tecnologie che ci permettano di esplorare lo spazio in modo nuovo e sostenibile.

Incubazione spaziale

L’Agenzia Spaziale Europea e OVHcloud, azienda di riferimento nel mondo cloud computing, hanno annunciato un ulteriore sviluppo della loro collaborazione che ormai prosegue da un decennio.

Si rinnova, quindi, l'ESA Partnership Initiative for Commercialization (EPIC), che ha l’obiettivo principale di potenziare l’imprenditorialità e valorizzare le opportunità commerciali delle startup europee in ambito spaziale, coinvolgendo l'OVHcloud Startup Program, i Centri di incubazione aziendale dell'ESA e diverse realtà collegate, tra cui l'ESA InCubed.

Il mondo AI Endpoints

Tra gli obiettivi della partnership c’è quello di favorire l'uso di soluzioni OVHcloud per l’AI all’interno del network di ESA. In particolare, parliamo di AI Endpoints, una soluzione semplice da applicare che permette agli sviluppatori di potenziare le proprie applicazioni con API AI. Si tratta, infatti, di una piattaforma serverless che non richiede competenze AI specifiche o infrastrutture dedicate.

AI Endpoints include diversi modelli di Intelligenza Artificiale all'avanguardia, tra cui tecnologie dedicate all’elaborazione del linguaggio e alla traduzione così come al riconoscimento delle immagini e delle voci.

Ai Fast Forward Accelerator

Le startup e le scaleup del settore spaziale che usufruiscono della collaborazione tra OVHcloud ed ESA possono partecipare all'OVHcloud Fast Forward Accelerator, pensato per offrire consulenza su temi commerciali e tecnici.

Il supporto comprende la possibilità di fare networking con partner, business angel e venture capitalist. Inoltre, prevede sessioni individuali con gli esperti AI di OVHcloud e servizi aggiuntivi dedicati. Il primo round dell’acceleratore di OVHcloud è previsto da gennaio ad aprile 2025.

Sostenibilità, anche nella corsa allo spazio

Come accennato, un ulteriore ambito di lavoro che accomuna ESA ed OVHcloud è quello della sostenibilità, che in questo caso definisce la necessità di darsi obiettivi comuni che portino a cambiamenti globali concreti.

ESA sostiene modelli e processi di sviluppo sostenibili, mentre OVHcloud è parte integrante di un approccio green al business.

Simulazioni e Quantum Computing

La collaborazione tra OVHcloud ed ESA include l’accesso a tecnologie all'avanguardia come il Quantum Computing. In futuro questa opportunità permetterà di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per conoscere ed esplorare lo spazio, permettendo, ad esempio, di migliorare case study che riguardano la simulazione dei viaggi spaziali stessi.

C’è tempo per candidarsi all’iniziativa congiunta ESA e OVHcloud fino al 24 novembre 2024.