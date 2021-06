Eset lancia Il nuovo Partner Program per i rivenditori italiani

Eset ha annunciato un nuovo Partner Program in Italia che ha l’obiettivo di supportare tutti i Reseller che operano sul territorio, attraverso un sistema di marginalità che varia a seconda del livello di partnership raggiunto e percorsi formativi che consentono ai rivenditori di perseguire una crescita continua.

L’azienda, infatti, si offre come il vendor di sicurezza oggi più capace di supportare le scelte tecnologiche dei propri rivenditori, impegnandosi continuamente non solo nello sviluppo di soluzioni di sicurezza innovative da presentare al mercato ma anche attraverso lo sviluppo di un Programma di Canale sempre più avanzato.

Il nuovo ESET Partner Program 2021 è strutturato in quattro livelli: Registered, Silver, Gold e Platinum. A seconda del livello che ogni rivenditore raggiunge, vengono riconosciuti importanti benefici e percorsi di formazione sia tecnica, che di prodotto e commerciale, insieme a strumenti pensati per sviluppare nuove opportunità di vendita.

Tutto questo, senza dimenticare il supporto di vendita, prevendita e marketing offerto dal team di Eset Italia. Il livello di Partnership viene determinato sia dai risultati di business ottenuti dal rivenditore annualmente, sia dalla certificazione di persone tecniche e di vendita dedicate a Eset.

La formazione sia commerciale che tecnica riveste un’importanza fondamentale e viene erogata tramite un portale dedicato, interamente gratuito, attraverso cui i partner possono usufruire di servizi e partecipare a corsi mirati per diventare Eset Partner Certified.

I rivenditori Eset hanno a disposizione anche il Partner Portal che è strutturato in due sezioni, e presenta molteplici strumenti di Sales & Marketing a supporto del business. Il Partner Portal risulta fondamentale per la Deal Registration, uno dei pilastri su cui si basa il Programma di Canale, attraverso cui Eset è in grado di premiare l’attività commerciale dei partner garantendo loro protezione dei margini e supporto alle trattative.

Il Partner Program 2021 offre vantaggiosi incentivi per i Rivenditori, con importanti marginalità sull’intera gamma del portfolio ESET, che vanno dal 20% al 35%.

“Il modello commerciale implementato da ESET per la gamma B2B è totalmente indiretto – ha commentato Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia – e siamo impegnati nel promuovere la nostra offerta completa di soluzioni di sicurezza e lavoriamo sull’intero territorio grazie a uno staff qualificato di 20 persone.

Oggi supportiamo oltre 2.000 rivenditori attivi ai quali trasferiamo la conoscenza del nostro portfolio di soluzioni per la protezione completa dell’endpoint e per i quali siamo impegnati nella salvaguardia dei margini di canale. Noi non parliamo di sconti, ma cerchiamo di garantire al rivenditore un margine adeguato anche quando il cliente continua a chiedere sconti rispetto al listino.”

Nel 2020 ESET è stata nominata per il secondo anno consecutivo, ‘Champion’ nella Global Cybersecurity Leadership Matrix di Canalys che guarda allo slancio di un vendor dal punto di vista del canale, in base a investimenti, strategia, performance di mercato ed execution. I Champion devono dimostrare di poter effettuare investimenti sostenibili in futuro, all’interno del loro specifico modello di canale, offrendo programmi e iniziative dedicati.

“Eset è un’azienda da sempre concentrata sul canale, e negli anni abbiamo imparato molto, ascoltando e confrontandoci puntualmente con i partner distribuiti sull’intero territorio nazionale, con il team di vendita e con gli specialisti del settore – sottolinea Stefano Rossini, Distribution Manager di ESET Itali”.

“Le informazioni raccolte ci hanno agevolato nella realizzazione di un programma semplice e al tempo stesso completo, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dei nostri partner, agevolando tutti nell’avere successo nelle trattative“.

“È fondamentale anche il supporto a livello commerciale assicurato dai nostri distributori a valore Allnet.Italia, Esprinet e ICOS, che sono veri e propri Competence Center in grado di fornire una formazione tecnica e di prevendita”.

“Il nuovo Partner Program si rivolge a tutti i rivenditori, è la conferma del nostro impegno e della nostra attenzione al canale e si basa sui principi chiave di Enablement ed Execution”.

“L’Enablement si traduce in vendite e incentivi, materiali e opportunità di marketing, formazione puntuale sulle più recenti soluzioni ESET da noi rilasciate. L’Execution diventa poi essenziale ed è quanto noi riusciamo a garantire al partner in termini di supporto e commitment reciproco, grazie a un team di persone che credono in questa filosofia e che lavorano oggi in Eset”.