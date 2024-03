Bonus Computer 2024, cos’è, per chi è, come richiederlo

Il Bonus Computer 2024 è un'iniziativa indirizzata agli studenti e alle famiglie italiane. Un supporto pubblico per chi ha bisogno di acquistare un computer ma ha limitati mezzi economici.

Il Bonus Computer 2024 permette di avere un supporto fino a 300 euro per l’acquisto di un computer, se in casa c’è uno studente delle scuole medie e superiore. Per accedere al Bonus Computer 2024 si usa l’App Io direttamente sul proprio smartphone; è possibile accedere al bonus solo se si rientra entro un reddito massimo certificato tramite ISEE.

Idealmente il Bonus Computer 2024 vuole essere uno strumento per ridurre il divario digitale e agevolare l'accesso alla tecnologia per le fasce più vulnerabili della popolazione, contribuendo così a promuovere l'inclusione digitale e l'equità nell'istruzione.

Bonus Computer 2024, cos’è a cosa serve

Il Bonus Computer 2024 rappresenta una risposta concreta alle sfide del mondo digitale, proponendosi come strumento per ridurre il divario tecnologico presente nella società italiana. Oggi come oggi è praticamente impossibile frequentare la scuola e l’università se non si possiede un computer, ma acquistare uno dei migliori portatili economici può essere difficile per alcuni. Senza contare poi che in alcuni scenari un portatile economico non ha le caratteristiche adeguate per diventare uno strumento di studio. Grazie al bonus di 300 euro, quindi, più persone potranno accedere a un computer di fascia superiore, forse uno dei migliori portatili sul mercato.

Questo sconto non è solo una semplice agevolazione economica, ma si traduce in un'opportunità tangibile per gli studenti e le loro famiglie di accedere a strumenti informatici essenziali per l'apprendimento e la partecipazione attiva alla società digitale. Grazie al Bonus Computer, si vuole garantire a tutti la possibilità di possedere un dispositivo informatico, fondamentale per lo sviluppo personale, professionale e sociale.

L'accesso a un computer è infatti cruciale per l'istruzione, la ricerca di lavoro e l'inclusione sociale. Attraverso questo incentivo, il governo si impegna a colmare il divario digitale, consentendo a un numero maggiore di cittadini di partecipare pienamente alla rivoluzione digitale in corso.

È significativo, poi, che il bonus sia specifico per il Personal Computer (include anche i Mac), e che non se ne preveda l’utilizzo per smartphone e tablet. Ciò è importante perché forse segna un tentativo di cambiare direzione: in qualche modo smartphone e tablet hanno colonizzato tutti gli spazi disponibili, finendo per invaderne anche alcuni dove andrebbe usato un PC.

Nel caso dello studio, uno smartphone non può fornire lo stesso tipo di supporto quando si fanno lezioni in remoto o videochiamate, o anche solo quando si sta facendo una ricerca con un browser e tante finestre aperte. Un tablet con tastiera potrebbe fare molto, ma un “vero” PC è sicuramente l’opzione più preferibile per aumentare le possibilità di successo scolastico.

Bene quindi che il Bonus PC 2024 sia effettivamente dedicato ai PC.

Chi può beneficiare del Bonus Computer

Il Bonus Computer 2024 è un'iniziativa volta a favorire gli studenti delle scuole superiori e universitari, insieme alle loro famiglie, che si trovano in determinate condizioni economiche. L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene utilizzato come parametro per valutare l'idoneità dei beneficiari.

L'ISEE è un indicatore che tiene conto del reddito e del patrimonio del nucleo familiare, oltre ad altri fattori socio-economici, per fornire una valutazione complessiva della situazione economica di una famiglia. In pratica, è un modo per misurare la capacità economica di una famiglia, tenendo conto non solo del reddito, ma anche di altri elementi come la composizione familiare, la residenza e la situazione occupazionale.

Per essere ammissibili al Bonus Computer, gli studenti devono essere iscritti a istituti di istruzione superiore e il reddito familiare non deve superare i 20.000 euro annui. Questo significa che il governo mira a concentrare il sostegno su coloro che si trovano in condizioni economiche più svantaggiate, garantendo che il Bonus vada a coloro che ne hanno più bisogno.

Cosa è possibile acquistare con il Bonus

Il Bonus Computer 2024 offre agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di acquistare una vasta gamma di dispositivi informatici, garantendo una libertà di scelta e flessibilità senza precedenti. Grazie a questo incentivo governativo, gli acquirenti possono accedere a laptop, desktop e ibridi, consentendo loro di soddisfare le proprie esigenze informatiche in base alle preferenze personali e alle esigenze specifiche.

Una delle caratteristiche distintive del Bonus Computer è la mancanza di restrizioni riguardanti il tipo di sistema operativo o la condizione del dispositivo. Questo significa che gli acquirenti possono scegliere liberamente tra dispositivi nuovi, usati o ricondizionati, senza essere vincolati da specifiche restrizioni. L’importante è la transazione sia compatibile con il bonus.

Questa flessibilità consente agli acquirenti di ottenere il massimo valore dal proprio Bonus, scegliendo il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Qualcuno vorrà prendere un portatile di fascia più alta, approfittando dello sconto. Mentre qualcun altro preferirà spendere il meno possibile. Potrete scegliere un PC Windows o un Mac; ad esempio, si può prendere un Apple Macbook Air ricondizionato e spendere meno di 700 euro.

Tom’s Hardware consiglia un laptop

Qui a Tom’s Hardware ci piacciono i potenti desktop, ma per uno studente consigliamo senza dubbio un computer portatile - perché lo si potrà letteralmente portare a scuola quando serve.

Un portatile è ideale per le lezioni online, le ricerche in biblioteca e le collaborazioni di gruppo. Inoltre, i portatili occupano meno spazio e richiedono meno cablaggi, facilitando l'organizzazione dello spazio di studio. La loro portabilità consente anche di partecipare facilmente alle lezioni in aula e di prendere appunti durante le lezioni. Inoltre, molti portatili offrono una buona durata della batteria, garantendo una maggiore autonomia durante le giornate di studio fuori casa.

Come fare domanda per il Bonus Computer

La richiesta del Bonus Computer 2024 è un processo agevole e accessibile, che consente agli interessati di ottenere il beneficio in modo rapido e efficiente. La procedura avviene interamente attraverso l'applicazione IO, che moltissimi italiani stanno già usando e che presto diventare anche il luogo virtuale dove tenere la patente e la carta d’identità, grazie all’iniziativa IT Wallet.

Ecco una guida passo-passo su come fare domanda per il Bonus Computer:

Accesso all'app IO . Gli utenti devono prima scaricare e installare l'app IO sul proprio dispositivo mobile. Una volta installata, è necessario accedere all'app utilizzando le proprie credenziali di accesso, che possono essere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d'Identità Elettronica. Questo passaggio vale da identificazione.

. Gli utenti devono prima scaricare e installare l'app IO sul proprio dispositivo mobile. Una volta installata, è necessario accedere all'app utilizzando le proprie credenziali di accesso, che possono essere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d'Identità Elettronica. Questo passaggio vale da identificazione. Compilazione del Modulo : All'interno dell'app IO, gli utenti troveranno un modulo specifico per la richiesta del Bonus Computer 2024. In questo modulo, è necessario compilare tutti i dettagli richiesti, tra cui il codice fiscale, l'IBAN (per il pagamento del Bonus), l'ISEE e i documenti di identità.

: All'interno dell'app IO, gli utenti troveranno un modulo specifico per la richiesta del Bonus Computer 2024. In questo modulo, è necessario compilare tutti i dettagli richiesti, tra cui il codice fiscale, l'IBAN (per il pagamento del Bonus), l'ISEE e i documenti di identità. Invio della Richiesta : Una volta completato il modulo, gli utenti devono inviare la richiesta utilizzando l'app IO. Assicurarsi di verificare attentamente tutte le informazioni fornite prima di procedere con l'invio, per evitare errori o omissioni che potrebbero ritardare l'elaborazione della domanda.

: Una volta completato il modulo, gli utenti devono inviare la richiesta utilizzando l'app IO. Assicurarsi di verificare attentamente tutte le informazioni fornite prima di procedere con l'invio, per evitare errori o omissioni che potrebbero ritardare l'elaborazione della domanda. Attesa della Conferma: Dopo aver inviato la richiesta, gli utenti riceveranno una conferma dell'avvenuta registrazione e dell'elaborazione della domanda. È importante conservare questa conferma per eventuali riferimenti futuri.

Conclusione

Il Bonus Computer 2024 non risolverà in un colpo solo l’arretratezza tecnologica del nostro paese, ma offrirà a migliaia di famiglie l’opportunità di entrare in possesso di un nuovo dispositivo.

Un passaggio fondamentale che, anche se non porterà a cambiamenti profondi, rappresenta un elemento imprescindibile.

Facendo leva sull'importanza della tecnologia nell'educazione e nella partecipazione alla vita sociale ed economica, il Bonus Computer si propone di ridurre il divario digitale e di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra i giovani italiani. Offrendo agli studenti la possibilità di accedere a dispositivi informatici di qualità, il governo crea le condizioni per un apprendimento più efficace e per lo sviluppo di competenze digitali essenziali per il successo futuro