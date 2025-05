Fleet arriva in Italia con l'IA che rivoluzionerà il device management aziendale

La trasformazione digitale entra in una nuova era per le aziende italiane. Dopo aver conquistato i mercati più esigenti d'Europa, Fleet sbarca ufficialmente nel nostro Paese portando con sé un sistema rivoluzionario per la gestione degli asset tecnologici aziendali. Con un fatturato globale che supera i 20 milioni di euro e oltre mille clienti acquisiti dal 2022, l'azienda specializzata in leasing IT e device management si prepara ad affrontare le specifiche esigenze del mercato italiano. La piattaforma, già consolidata in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna, promette di ridefinire il modo in cui le organizzazioni gestiscono il proprio parco dispositivi, dall'acquisizione fino al fine vita.

Il successo di Fleet nasce da un concetto semplice ma dirompente: trasformare la gestione dei dispositivi da problema complesso a servizio integrato. L'approccio end-to-end dell'azienda abbraccia l'intero ciclo vitale degli strumenti tecnologici, offrendo soluzioni personalizzate che liberano le aziende dalle complessità organizzative, logistiche e di sicurezza. Grazie a una rete logistica che copre oltre 120 paesi, Fleet garantisce una distribuzione efficiente e capillare, mentre la sua piattaforma software centralizzata permette un controllo puntuale delle risorse IT.

Alexandre Berriche, CEO di Fleet, sottolinea l'importanza strategica del mercato italiano: "L'Italia rappresenta un mercato strategico per Fleet. Il nostro obiettivo è supportare le aziende con soluzioni tecnologiche agili, riducendo la complessità e migliorando la produttività. Siamo convinti che il nostro modello di noleggio e gestione delle attrezzature IT possa portare un valore significativo alle imprese italiane, aiutandole a ottimizzare le loro risorse e a operare in modo più efficiente."

L'innovazione tecnologica rappresenta il cuore pulsante dell'offerta di Fleet. Nell'ultimo anno, l'azienda ha integrato sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale nella propria piattaforma, elevando drasticamente le capacità predittive e di gestione preventiva. Questi strumenti avanzati consentono di anticipare necessità di manutenzione, ottimizzare i flussi logistici e identificare precocemente potenziali vulnerabilità di sicurezza, garantendo alle aziende clienti un significativo vantaggio competitivo.

"La gestione intelligente degli asset IT è oggi un fattore critico per la competitività delle imprese," afferma Berriche. "Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, la nostra piattaforma raggiunge nuovi livelli di efficienza e affidabilità, permettendo ai nostri clienti di superare i limiti dei modelli tradizionali e di concentrarsi sulle attività che davvero generano valore."

La piattaforma Fleet si distingue anche per la sua accessibilità e intuitività. Attraverso un unico portale digitale, i responsabili IT possono gestire tutte le operazioni relative ai dispositivi aziendali: dall'ordine alla spedizione, dal monitoraggio delle prestazioni fino alla dismissione sicura. Questo approccio centralizzato non solo semplifica significativamente i processi, ma garantisce anche una completa tracciabilità e visibilità in tempo reale.

La soluzione proposta va ben oltre il semplice noleggio di hardware. Il modello Device-as-a-Service (DaaS) di Fleet combina infatti la fornitura di dispositivi con servizi di gestione integrati, creando un ecosistema completo che accompagna le aziende in ogni fase del ciclo di vita tecnologico. Dall'onboarding dei nuovi assunti con dispositivi preconfigurati e pronti all'uso, fino al ritiro e alla cancellazione certificata dei dati secondo gli standard più rigorosi come il NIST 800-88, Fleet garantisce un'esperienza fluida e sicura.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla conformità normativa. In un'epoca in cui la protezione dei dati rappresenta una priorità assoluta per le organizzazioni, Fleet assicura il pieno rispetto del GDPR e delle altre normative internazionali sulla privacy, attraverso protocolli certificati di cancellazione sicura e una reportistica trasparente e dettagliata.

Una risposta alle sfide del lavoro moderno

L'arrivo di Fleet in Italia coincide con un momento di profonda trasformazione del mondo del lavoro. La diffusione di modelli ibridi e remoti ha accentuato le sfide legate alla gestione dei dispositivi, rendendo necessarie soluzioni più flessibili ed efficienti. La piattaforma di Fleet risponde precisamente a queste esigenze, offrendo un sistema scalabile che si adatta agilmente alle diverse configurazioni organizzative.

Davide Brambilla, Managing Director Italy di Fleet, esprime ottimismo riguardo all'impatto dell'azienda nel nostro Paese: "L'espansione in Italia rappresenta un passo importante per Fleet e un'opportunità significativa per le aziende locali. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni scalabili e intuitive, capaci di semplificare la gestione dell'IT aziendale e migliorare l'efficienza operativa. Grazie al nostro approccio, le imprese possono concentrarsi sul proprio core business senza dover affrontare complessità tecniche o gestionali."

Il modello di noleggio flessibile proposto da Fleet rappresenta un significativo vantaggio economico per le aziende, eliminando la necessità di investimenti iniziali consistenti e permettendo l'accesso a tecnologie sempre aggiornate. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante in un contesto come quello italiano, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale variegato e da una crescente necessità di digitalizzazione.

Fleet si presenta dunque al mercato italiano come un partner strategico, capace di accompagnare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Con una soluzione già ampiamente collaudata nei mercati europei più esigenti e una visione incentrata sull'innovazione continua, l'azienda punta a conquistare rapidamente la fiducia delle organizzazioni italiane, dalle startup alle grandi imprese, offrendo loro gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide tecnologiche del futuro.