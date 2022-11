La Commissione Europea ha stanziato un fondo per investire sull’industria “Made in Europe” e supportare la ricerca, l’innovazione e la produzione delle aziende europee.

L’obiettivo è usare tecnologie di ultima generazione sviluppate su suolo europeo per aumentare il valore e la capacità dell’industria europea. La Commissione ha rivelato di aver già stipulato diversi accordi con i paesi dell’Unione per puntare su un finanziamento collettivo dell’innovazione.

L’Europa vuole puntare sull’economia digitale e green, e per farlo si sta impegnando nel supportare le piccole realtà e le start-up in grado di offrire soluzioni all’avanguardia.

Un altro punto critico da affrontare in breve tempo è lo sviluppo di un’infrastruttura di cyber-sicurezza per proteggere i centri operazionali, garantire connessioni sicure e individuare gli attacchi nel minor tempo possibile, reagendo di conseguenza. Questa necessità si è acuita in particolare dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino e dei cyberattacchi diretti all’Europa.

Nei piani europei c’è la definizione di numerose alleanze industriali per diventare energicamente e tecnologicamente indipendenti. L’Unione Europea punta a rimpiazzare del tutto i combustibili fossili e la dipendenza dalla Russia creando un’alleanza per l’energia solare, così da liberarsi anche della dipendenza dalla Cina.

L’idea dell’Europa è anche di aumentare la capacità di produzione delle batterie fino al 70% nel 2025 e al 90% nel 2030. Già ora l’Unione è riuscita a generare un numero di investimenti tre volte superiore a quelli cinesi.

La Commissione Europea mira a diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Per fare ciò ha bisogno prima di costruire un’infrastruttura con pilastri tecnologici solidi. Ci sono già 750 progetti in cantiere che diventeranno operativi nei prossimi 8 anni, di cui 70-80 sono già partiti e stanno fornendo i primi risultati.

Il fondo europeo per l’industria verrà usato per risolvere le eventuali criticità dei progetti e al contempo mantenere l’integrità dei singoli mercati.