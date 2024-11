Gli SMS sono ancora importanti per le comunicazioni business

Gli SMS sono utili in ambito aziendale per inviare promemoria relativi ad appuntamenti o prenotazioni, conferme di acquisto o spedizione, password temporanee (OTP) e così via. Hanno il vantaggio di raggiungere i destinatari in modo diretto e registrano alti tassi di apertura.

Secondo un’indagine condotta da Skebby, piattaforma italiana di mobile marketing, negli ultimi 12 mesi quasi un terzo dei messaggi (29,5%) è stato inviato da aziende del settore IT, principalmente attraverso software gestionali che integrano l’invio di SMS per conto di aziende clienti.

A seguire, tra gli utilizzatori assidui degli SMS ci sono gli e-commerce (16,3%) e le aziende di telecomunicazioni, che usano il canale sia per aggiornamenti sulle transazioni sia per le campagne pubblicitarie (12%). Skebby ha effettuato l’indagine che stiamo raccontando analizzando 100 milioni di SMS inviati.

Gli SMS possono essere integrati nei sistemi gestionali e nei CRM e questo rappresenta un ulteriore vantaggio del canale per le imprese che puntano a comunicazioni dirette e personalizzate.

Gli altri settori che usano gli SMS

Anche il settore retail utilizza gli SMS (8,2% del campione), così come studi medici e poliambulatori (4,8%), aziende di servizi pubblici (4%), servizi finanziari (3,5%) e assicurazioni (3,2%). Infine, c’è una piccola quota di realtà senza scopo di lucro e di liberi professionisti che scelgono questo canale di comunicazione.

SMS a prova di spam

Domitilla Cortelletti, marketing manager di Skebby, spiega che l’elevato tasso di apertura degli SMS, unito a una minore incidenza di spam rispetto alle email, conferisce loro un ruolo di rilievo nelle comunicazioni business.

In sintesi, gli SMS si confermano uno strumento di comunicazione prezioso per molte aziende, grazie alla loro efficacia e all'ampia gamma di utilizzi. Con l'integrazione sempre più diffusa in piattaforme digitali, gli SMS rappresentano oggi un asset strategico per il marketing e la gestione delle comunicazioni aziendali, un canale che offre sia visibilità che affidabilità nei contesti più disparati.