Hevolus H-Verse, il metaverso è vivo e scalpitante nel mondo B2B

Hevolus ha presentato di recente la sua nuova suite H-Verse durante un evento a Milano, mostrando una piattaforma pionieristica per la eXtended Reality (XR) e l'AI Generativa. Questa nuova offerta è progettata per fornire una soluzione low-code alle aziende di vari settori, facilitando la creazione e l'implementazione di esperienze di "Realtà Intelligente".

Fabio Santini, CEO di Hevolus, ha sottolineato il potenziale trasformativo dell'AI e della XR nei processi aziendali e nelle interazioni digitali quotidiane. Ha dichiarato: "Dall'invenzione del mouse alla tecnologia touch, la nostra interfaccia con l'innovazione è rimasta bidimensionale, mentre il nostro cervello opera in tre dimensioni. Oggi possiamo colmare questo divario creando esperienze intelligenti che migliorano il coinvolgimento dei clienti e i risultati di apprendimento in vari settori."

Hevolus punta a democratizzare la creazione di esperienze phygital (fisico + digitale), consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di sfruttare tecnologie avanzate senza essere limitate da dispositivi o piattaforme. La suite H-Verse è pensata per settori diversi come istruzione, moda, retail, produzione e automotive, offrendo esperienze immersive, interattive e inclusive accessibili via web su qualsiasi dispositivo.

La suite H-Verse include diversi moduli progettati per migliorare vari processi aziendali:

H-Prototype : migliora l'efficienza produttiva e la collaborazione collegando prototipi virtuali a oggetti fisici con precisione millimetrica, riducendo notevolmente il time-to-market.

: migliora l'efficienza produttiva e la collaborazione collegando prototipi virtuali a oggetti fisici con precisione millimetrica, riducendo notevolmente il time-to-market. H-Store : integra esperienze di acquisto olografiche con il retail fisico, presentando prodotti in diverse varianti e materiali, riducendo i costi e migliorando il coinvolgimento del cliente.

: integra esperienze di acquisto olografiche con il retail fisico, presentando prodotti in diverse varianti e materiali, riducendo i costi e migliorando il coinvolgimento del cliente. H-Share : un CMS alimentato dall'AI generativa che converte e importa modelli 3D da qualsiasi software, generando codici QR per una facile condivisione tramite WebXR.

: un CMS alimentato dall'AI generativa che converte e importa modelli 3D da qualsiasi software, generando codici QR per una facile condivisione tramite WebXR. H-Onboarding : trasforma il processo di inserimento dei nuovi assunti in un'esperienza interattiva con processi standardizzati e tour virtuali dell'azienda.

: trasforma il processo di inserimento dei nuovi assunti in un'esperienza interattiva con processi standardizzati e tour virtuali dell'azienda. H-Collaboration : aumenta l'efficacia della formazione e delle lezioni in aula attraverso elementi interattivi e collaborativi come deck olografici.

: aumenta l'efficacia della formazione e delle lezioni in aula attraverso elementi interattivi e collaborativi come deck olografici. H-Fair : Permette di posizionare gemelli digitali 3D dei prodotti in fiere ed eventi senza preoccupazioni di dimensioni o peso

: Permette di posizionare gemelli digitali 3D dei prodotti in fiere ed eventi senza preoccupazioni di dimensioni o peso H-Maintenance: Una piattaforma di manutenzione da remoto che consente interventi in tempo reale, riducendo tempi, costi ed errori.

Hevolus ha anche presentato XR Copilot, una soluzione innovativa che combina la potenza dell'AI con la realtà estesa. Questo strumento permette agli utenti di visualizzare prodotti in 3D tramite codici QR e di interagire con essi utilizzando il linguaggio naturale. XR Copilot è progettato per aprire nuovi scenari nei settori delle vendite, della formazione, della documentazione e altri ancora, rappresentando il primo esempio concreto di utilizzo dell'AI in tutta la piattaforma Hevolus.

La suite H-Verse di Hevolus rappresenta un significativo progresso nell'applicazione di AI e XR. Fornendo una piattaforma low-code che integra AI generativa e XR, Hevolus consente alle aziende di creare esperienze immersive, interattive e inclusive che colmano il divario tra mondo fisico e digitale. Questa innovazione non solo migliora il coinvolgimento dei clienti, ma ottimizza anche vari processi aziendali, dalla produzione alla formazione e manutenzione.