Durante l’ultimo Ces, HP ha lanciato ufficialmente un gran numero di nuovi prodotti, computer e accessori, pensati per aiutare i professionisti durante il lavoro quotidiano.

Il nuovo HP Dragonfly Pro è un Chromebook progettato per soddisfare le esigenze dei freelance, che costituiranno oltre il 50% della forza lavoro degli Stati Uniti entro il 2027. Offre funzioni come audio potente, camera avanzata e touchscreen e durata della batteria all-day.

HP Dragonfly Pro

HP Dragonfly Pro è studiato per essere facile da usare, con funzioni e design premium, è verificato da Intel Evo per prestazioni, connettività e ricarica veloci e consente l’accoppiamento senza interruzioni tra telefono e dispositivo.

Il dispositivo è stato progettato in collaborazione con AMD utilizzando il framework di gestione adattiva della piattaforma dell’azienda.

Inoltre, offre accesso one-touch al supporto live concierge HP 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite uno dei quattro tasti di scelta rapida del dispositivo.

I nuovi dispositivi HP Dragonfly G4, HP EliteBook 1040 G10 e HP Elite x360 1040 G10 sono dotati di HP Presence, offrono funzioni di videoconferenza innovative come Multi-Camera Experience, che supporta due flussi video e la commutazione della videocamera, e Auto Camera Select, che utilizza il rilevamento intelligente del volto.

Inoltre, HP Keystone Correction e HP Be Right Back consentono di condividere in modo semplice lavagne o documenti fisici. Questi dispositivi includono funzioni di ottimizzazione intelligente delle prestazioni e del consumo energetico, come l’ibernazione intelligente e Smart Sense.

I nuovi PC HP Dragonfly ed Elite sono anche realizzati con materiali riciclati e biocircolari per ridurre l’impatto ambientale.

Monitor e accessori

I monitor HP serie E G5 offrono opzioni di display per soddisfare le esigenze dei lavoratori ibridi, con dimensioni del display che vanno da 21,5 a 44,5 pollici in diagonale. Offrono risoluzione 4K (su modelli selezionati), schermi curvi e ultrawide, 99% sRGB e accessori abbinati.

Notevole, in particolare, il gigantesco monitor curvo E45c G5, con diagonale di 45 pollici ultrawide e risoluzione pari a una doppia QHD.

Monitor HP E45c G5

Gli utenti possono lavorare comodamente con HP Eye Ease per ridurre l’esposizione alla luce blu e un sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità dello schermo.

Tutti i monitor di questa serie presentano il 90% di materiali riciclati e rinnovabili. Per gli utenti domestici, i monitor FHD HP M24h e M27h offrono un’ergonomia migliorata e una guida alla configurazione attraverso il software di visualizzazione integrato.

HP ha lanciato anche la linea di auricolari wireless professionali Poly Voyager Free 60, che offrono fino a 5 ore di conversazione con cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC) e tecnologia WindSmart per bloccare i rumori di fondo.

Poly Voyager Free 60

La versione standard include una custodia di ricarica che garantisce 10 ore aggiuntive di conversazione e una versione avanzata con una custodia di ricarica intelligente.

La custodia di ricarica intelligente è dotata di un display touch screen OLED con facile accesso alle funzioni di volume e mute, informazioni rapide sulla durata della batteria e sullo stato delle chiamate e un ingresso analogico da 3,5 mm ideale per i sistemi di intrattenimento in volo.

Webcam HP 620/625 FHD

HP ha anche lanciato la webcam 1080p HP 620/625 FHD , certificata Zoom con riconoscimento facciale di Windows Hello, e il mouse HP 710 , silenzioso e ricaricabile con sei pulsanti programmabili e materiali riciclati post-consumo per una maggiore sostenibilità.