I tempi di consegna veloci riconfermano il successo di Amazon

Ancora una volta Amazon si è riconfermato la piattaforma leader per aiutare gli utenti a fare i regali natalizi: nelle ultime due settimane prima di Natale, la compagnia ha registrato quasi il 30% degli ordini a livello globale, una crescita significativa rispetto al 21% del periodo del Black Friday.

Bloomberg ha riportato i dati raccolti da Route, un'applicazione di tracking che ha analizzato i dati stagionali di circa 55 milioni di ordini.

Il merito di questo successo va alla consegna puntuale e veloce di Amazon, un vantaggio competitivo chiave per il business.

"È un cambiamento piuttosto netto nel modo in cui i consumatori fanno acquisti" ha affermato Michael Yamartino, amministratore delegato di Route. "La priorità assoluta nei giorni che precedono il Natale è la consegna puntuale, e quando Amazon dice che ci vorranno due giorni, ce ne vogliono solo due. È una combinazione di velocità e fiducia".

La velocità delle consegne è diventata sempre più importante negli ultimi anni, da quando Amazon ha dovuto vedersela anche con compagnie come Walmart e e-commerce cinesi quali Temu, Shein e TikTok, i quali offrono prodotti a basso costo ma che richiedono ben più di una settimana per la consegna.

La capacità di consegnare prodotti in uno o due giorni, o addirittura nello stesso giorno in alcune zone, sta nella rete robusta e capillare di magazzini e centri di smistamento. Lo scorso luglio Amazon ha annunciato di voler raddoppiare il numero di centri per aumentare le consegne in giornata, almeno negli Stati Uniti.

Secondo i dati più recenti condivisi dalla compagnia, il 70% degli ordini fatti da utenti Prime negli U.S.A. arriva entro due giorni, mentre quasi 1 su 4 viene consegnato in un giorno. Molto diversa invece è la situazione per chi non ha un abbonamento Prime: in questo caso meno del 15% degli ordini viene consegnato entro uno o due giorni.