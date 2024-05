IDI Forum 2024: dalla finanza alla sanità, c’è uno storage su misura per ogni settore

Durante il recente IDI Forum di Berlino, abbiamo intervistato Gong Tao, Chief Strategic Marketing Expert of Data Storage Product Line di Huawei, per capire meglio come si stanno evolvendo le necessità delle aziende in tema di storage.

Settore Finanziario: affidabilità e prestazioni al primo posto

Per i clienti del settore finanziario, la priorità assoluta è garantire la continuità delle operazioni critiche e le richieste si possono condensare in due tipi principali di storage:

Il primo è quello proprio dedicato alle applicazioni critiche, dove vengono richieste prestazioni elevatissime e una affidabilità totale. Particolarmente importante è il dato della latenza, dato che il numero di operazioni da gestire in simultanea è importante, tenere basso questo valore contribuisce in maniera decisiva a ottenere le prestazioni richieste.

Tao ci tiene a sottolineare che la serie El Dorado di fascia alta è molto apprezzata nel settore finanziario proprio perché risponde a questi requisiti e può fregiarsi di un sistema esclusivo che monta quattro controller integrati che permettono di mantenere operative le macchine anche in caso di guasto contemporaneo di due controller, senza inficiare le prestazioni.

Il secondo tipo di storage richiesto dal mondo finanziario e che sta vedendo un momento di trasformazione è quello dedicato al Disaster Recovery e Backup. La continuità aziendale è un altro aspetto cruciale e quindi risultano molto apprezzate per il disaster recovery le soluzioni distribuite, dove i due punti di backup sono distanti anche 40 km tra di loro e garantiscono continuità di utilizzo in caso di problemi fisici.

Per quello che riguarda invece i backup, i clienti finanziari richiedono soluzioni sempre più veloci ed efficienti. Huawei dice che il suo Ocean Protect in configurazione all-flash sta diventando sempre più popolare perché la quantità di dati che le aziende raccolgono stanno diventando sempre più importanti, ma la finestra di tempo a disposizione per fare il backup è fissa.

Dal momento che una configurazione all flash è molto più rapida nella gestione dei dati, permette un trasferimento dei dati molto più rapido rispetto agli HDD meccanici, sebbene sia più costoso. Questo investimento, inoltre, garantisce un recupero rapido ai dati eventualmente da ripristinare anche in caso di accesso casuale e non lineare.

Manifattura e guida autonoma: scalabilità e analisi dei dati

Per i settori della manifattura e della guida autonoma, le esigenze sono più orientate verso alte prestazioni e scalabilità. In questi settori, infatti, è importante avere storage che possano scalare linearmente in potenza man mano che i dati crescono. La capacità di eseguire analisi complesse su enormi quantità di dati è cruciale soprattutto in ambiti come quello della guida autonoma e dell’analisi predittiva dei guasti.

In questo ambito, può essere particolarmente utile una tecnologia tipica dello storage Huawei che si chiama “one-time data” e consiste nel rendere disponibile lo stesso dato in più formati e secondo più protocolli d’accesso senza la necessità di creare dei duplicati che occupano spazio e rallentano tutte le operazioni.

Settore sanitario: accesso rapido e affidabilità

Il settore sanitario ha esigenze leggermente diverse, focalizzandosi su una latenza bassa e una disponibilità estremamente alta, sebbene la quantità di dati non sia paragonabile a quella del settore finanziario.

Per le esigenze sanitarie, la serie El Dorado di fascia media offre la combinazione necessaria di latenza bassa e alta disponibilità, soddisfacendo i requisiti specifici senza eccedere nelle prestazioni e nei costi.

Ma nel settore dell’analisi delle immagini mediche, campo in cui l’IA sta diventando sempre più importante, viene molto comodo uno storage di tipo distribuito come l’OceanStore Pacific perché supporta efficacemente i carichi di lavoro di machine learning, permettendo di addestrare modelli diagnostici avanzati che assistono i medici nella loro attività quotidiana.

In definitiva, man mano che gli scenari aziendali cambiano, lo storage si trasforma perché la gestione del dato diventa sempre più cruciale in qualsiasi campo e non avere una infrastruttura all’altezza impedisce di cogliere tutte le occasioni che i nuovi mercati ci mettono davanti.