Il Festival Gen-E per giovani imprenditori sbarca in Italia, dal 2 al 4 luglio a Catania

Nella splendida cornice della città di Catania, oltre 1.000 giovani imprenditori e imprenditrici in rappresentanza di 40 Paesi europei presenteranno le loro mini-imprese per contendersi i prestigiosi titoli di JA Europe Company of the Year e JA Europe Innovation of the Year. L'evento si terrà presso il Monastero dei Benedettini e la Chiesa di San Niccolò dal 2 al 4 luglio, trasformando questi storici luoghi in un vivace hub di innovazione.

Organizzato da Junior Achievement Europe e Junior Achievement Italia, il Festival Gen-E è il più grande evento europeo dedicato all'imprenditorialità giovanile. L'evento premia lo sviluppo delle competenze finanziarie e imprenditoriali degli studenti e delle studentesse di oltre 40 Paesi, testimoniando come l'uso di nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative possa permettere ai giovani di dar vita a idee originali e colmare il divario tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute al termine del percorso scolastico.

Questa manifestazione offre ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi, creare reti di relazioni e incontrare aziende che potrebbero rappresentare il loro futuro lavorativo.

Miriam Cresta, CEO di JA Italia, ha sottolineato: "Portare Gen-E a Catania è il frutto dell’impegno di un ampio ecosistema che JA Italia ha creato per innescare un cambiamento nei percorsi di transizione scuola-lavoro. Abbiamo bisogno di nuove metodologie come l'imprenditorialità per contrastare l’abbandono scolastico e favorire la partecipazione giovanile nei processi d'innovazione."

Salvatore Nigro, CEO di JA Europe, ha aggiunto: "Gen-E 2024 è un’opportunità unica per mostrare e celebrare le migliori imprese giovanili. Serve anche come potente invito all’azione affinché la Presidenza italiana del G7 assuma la leadership nell’agenda giovanile. Siamo qui per mostrare ciò che i giovani possono ottenere quando viene data loro l’opportunità di imparare e brillare."

A rappresentare l’Italia sarà la mini-impresa pugliese Hitlocator JA, della classe 5^B dell’Istituto Tecnico Jannuzzi di Andria. Questo team ha sviluppato un casco di sicurezza per i cantieri, dotato di funzioni di localizzazione e rilevamento degli urti. Il progetto, vincitore del Premio Miglior Mini-Impresa JA ai Campionati di Imprenditorialità di Parma, è stato scelto per la sua attenzione a un tema di utilità sociale e l'originalità della soluzione proposta.

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale dei giovani. Con una presenza in 122 Paesi e una rete di oltre 465.000 volontari, JA raggiunge più di 10 milioni di studenti ogni anno. JA Italia, presente dal 2002, ha formato oltre 340.000 giovani nell'ultimo anno scolastico, valorizzandone le attitudini e insegnando loro come riconoscere le opportunità.