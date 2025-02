Il NAS non ci sta nel rack? Il QNAP NAS TS-h765eU offre alte prestazioni ma occupa solo 1U

I sistemi di archiviazione di rete devono combinare prestazioni, affidabilità ed efficienza nell’uso dello spazio. Tuttavia, molte aziende operano in ambienti con rack di dimensioni ridotte, armadi multimediali o spazi tecnici compatti, dove l’installazione di dispositivi ingombranti risulta impossibile. Per rispondere a questa esigenza, il NAS QNAP TS-h765eU propone un design compatto e una configurazione che non compromette le funzionalità avanzate.

Le infrastrutture IT di molte aziende si stanno orientando verso soluzioni scalabili che ottimizzano l’uso delle risorse senza sacrificare la potenza di calcolo e la sicurezza dei dati. La necessità di dispositivi compatti si incontra con il bisogno crescente di velocità di accesso ai dati, archiviazione sicura e connettività di rete ad alte prestazioni. La progettazione di NAS con formati ridotti permette di migliorare l’efficienza degli spazi tecnici senza rinunciare alla capacità di archiviazione e alla protezione dei dati.

Ti potrebbe interessare anche Vitruvian-1: l’AI europea che sfida ChatGPT – Intervista a Nicola Grandis Vitruvian-1: l’AI europea che sfida ChatGPT – Intervista a Nicola Grandis Guarda su

Le caratteristiche chiave di questa soluzione includono una profondità ridotta di 292,1 mm, che consente il montaggio in rack a parete o piccoli armadi tecnici. Inoltre, il dispositivo è dotato di un processore Intel Atom x7405C, con una velocità fino a 3,4 GHz, e una memoria DDR5 da 8GB, espandibile a 16GB, per supportare un utilizzo intensivo in multitasking. La combinazione di hardware avanzato e software ottimizzato permette di gestire carichi di lavoro elevati mantenendo un consumo energetico contenuto.

Un aspetto fondamentale nelle moderne infrastrutture è l’espandibilità I/O, che permette di adattare il dispositivo alle esigenze specifiche di ogni azienda. Questo modello offre tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2, utili per installare SSD ad alte prestazioni o moduli di rete da 10GbE, migliorando la velocità di lettura/scrittura dei dati e garantendo un accesso rapido anche in ambienti con elevate richieste di larghezza di banda.

La connettività è un altro fattore determinante per garantire un flusso di dati veloce e stabile. Il NAS dispone di porte di rete 2.5GbE, già integrate, con la possibilità di espandere fino a 10GbE per scenari in cui sono richieste velocità di trasmissione più elevate. Questa caratteristica risulta particolarmente utile per aziende che operano con file di grandi dimensioni, come quelle del settore multimediale, della progettazione e dell’analisi dati.

La gestione sicura dei dati è garantita dal sistema operativo QuTS hero, basato su ZFS, che offre protezione avanzata con funzionalità WORM (Write Once, Read Many) e tecnologie di riduzione dei dati. Queste caratteristiche permettono di aumentare la sicurezza e l’affidabilità dell’archiviazione, riducendo al contempo lo spazio richiesto per i dati e ottimizzando l’utilizzo delle risorse hardware.

L’uso di SSD E1.S rappresenta un ulteriore punto di forza, fornendo alte prestazioni e una durata operativa più lunga rispetto agli SSD tradizionali. Questa configurazione è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono velocità di risposta rapide e una gestione intensiva dell’archiviazione, come i servizi cloud, il computing edge e l’analisi dati in tempo reale.

Un fattore determinante per molte aziende è la durata del supporto tecnico e degli aggiornamenti software. Il NAS offre supporto garantito fino al 2031, rendendolo una scelta affidabile per chi pianifica investimenti a lungo termine nel settore IT. Questo elemento è essenziale per ridurre il rischio di obsolescenza e garantire continuità operativa nel tempo.

L’adozione di dispositivi compatti e ad alte prestazioni consente alle aziende di ottimizzare le proprie infrastrutture IT senza sacrificare potenza e sicurezza. La capacità di adattarsi a rack di piccole dimensioni e la scalabilità delle configurazioni rendono questa soluzione interessante per ambienti con vincoli di spazio, garantendo al contempo elevate prestazioni di rete e archiviazione.