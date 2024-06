Il segreto della crescita di MSP e system integrator? Creare relazioni di valore

La crescita delle aziende nel mondo del digitale? Dipende sempre più dalle competenze uniche offerte da aziende ICT, Managed Service Provider (MSP) e System integrator. Purtroppo queste realtà, e sono migliaia in Italia, spesso non riescono a valorizzare questo ruolo essenziale: la quantità di lavoro aumenta, ma i ricavi non sempre crescono in maniera adeguata.

Vianova, l’operatore di rete fissa, mobile e servizi cloud dedicati alle imprese, ha una formula collaudata da più di 20 anni per aiutare aziende ICT e MSP a diventare indispensabili per i propri clienti aumentando ricavi e margini.

L’occasione per scoprirla è offerta dai road show organizzati da Vianova nelle principali città italiane per trovare nuovi partner commerciali interessati a creare nuove opportunità commerciali. Ne parliamo con Nicola Di Giusto, Sales and Marketing Manager di Vianova.

Cosa occorre agli MSP per rafforzare la propria reputazione con i clienti e crescere economicamente?

Per questo la qualità servizio post vendita, la connettività e la possibilità di customizzare i servizi utilizzati orienteranno la scelta del fornitore da parte dei clienti. Questo contesto a prima vista può sembrare difficile, ma riserva grandi opportunità di crescita, soprattutto per quegli MSP che sapranno rendersi indispensabili per i loro clienti”.

Quali azioni servono per raggiungere questo obiettivo?

A volte i grandi player fanno concorrenza ai partner che vendono i loro servizi. Noi invece consideriamo i partner un’estensione della nostra azienda, perché siamo consapevoli che la loro crescita determina la nostra”.

Una delle parole ricorrenti durante i vostri eventi è "rispetto"

La stessa cura che dedichiamo ai clienti vale anche per i nostri partner, ad esempio mettendo loro a disposizione, nella massima trasparenza, tutte le informazioni che riguardano le installazioni o gli interventi nelle sedi dei loro clienti”.

Perché la vostra proposta è vantaggiosa per gli MSP?

Inoltre i Partner hanno la disponibilità esclusiva di Centrex, il centralino in cloud di Vianova. I partner possono gestire in completa autonomia la vendita, l’installazione, la manutenzione, la fatturazione e l’incasso dei servizi erogati tramite la piattaforma Centrex, con margini importanti”.

Il nuovo road show Vianova, giunto alla terza edizione, inizia a metà ottobre e prevede tappe nelle principali città italiane.

Torino – 17 ottobre

Milano – 18 ottobre

Treviso – 19 ottobre

Catania – 20 ottobre

Firenze – 24 ottobre

Rimini – 25 ottobre

Per iscriversi basta compilare questo modulo.