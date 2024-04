Il settore manifatturiero si modernizza con l'open source

La diffusione di tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'edge computing ha portato molti settori a trasformarsi, modernizzandosi; tra questi c'è anche il settore manifatturiero, nel quale l'obiettivo principale è rendere gli impianti produttivi più efficienti riducendo le barriere tra le tecnologie IT e OT.

Francis Chow, vice presidente e general manager di Edge Computing e In-Vehicle Operating System di Red Hat, spiega che tra le priorità delle aziende per supportare l'innovazione c'è la creazione di fabbriche intelligenti e software defined tramite soluzioni open source adattabili e di facile gestione.

Lo smart manufacturing però non è un processo che avviene in poco tempo: le realtà del settore devono cambiare i sistemi tradizionali su cui si basano, passando da singole funzionalità costruite su misura a piattaforme unificate che offrono automazione e gestione semplice su scala. Le funzionalità devono essere inoltre costruite in modo omogeneo, dal cloud all'edge e da grandi sistemi scale-out a piccoli fattori di forma.

Nel trasformare i propri sistemi, le aziende devono tenere anche conto della sostenibilità delle operazioni, investendo su soluzioni che non siano solo flessibili, aperte e interoperabili, ma anche in grado di supportare una transizione sostenibile.

Red Hat ha lavorato con Intel e Schneider Electric per trasformare l'approccio ai sistemi di controllo distribuiti e offrire una flessibilità senza precedenti, restringendo il ciclo di feedback. La compagnia ha anche collaborato con ABB per sviluppare un sistema aperto capace di modernizzare le operazioni e garantire una supervisione rapida e sicura di apparecchiature, processi e impianti.

Pixabay

L'open source per la convergenza di IA ed edge

Nel settore manifatturiero l'intelligenza artificiale è diventata fondamentale per garantire cicli di sviluppo e adozione rapidi che massimizzano l'efficienza operativa e produttiva.

Chow afferma che l'implementazione di tecnologie open source velocizza il livello di innovazione, centrando un approccio collaborativo all'ecosistema per costruire, testare e innovare, ottenendo anche l'interoperabilità necessaria all'uso dell'IA e dei gemelli digitali. Grazie all'open source è possibile superare l'organizzazione a silos e accedere a tutti i dati dei sistemi, consentendone la piena gestione.

La disponibilità di queste informazioni, derivanti da flussi in costante crescita, porta con sé una grande complessità ma anche un potenziale significativo per lo sviluppo di operazioni più efficienti.

Integrando le operazioni con le iniziative di digitalizzazione si migliora la visibilità delle attività di fabbrica, permettendo alla board di lavorare per semplificarle. Anche in questo caso le tecnologie open source possono svolgere un ruolo fondamentale per unificare la visibilità e al contempo migliorare la postura di sicurezza dell'infrastruttura per proteggere i dati sensibili.

Le reti private offrono connettività avanzata

Red Hat sta lavorando con clienti e partner anche per contribuire all'implementazione di reti private 5G per ottimizzare i costi e permettere la manutenzione preventiva in tempo reale, l'autosufficienza energetica, l'efficienza operativa, una maggiore flessibilità e un time-to-market più rapido.

Chow ritiene che sempre più produttori dovranno utilizzare queste reti per gestire efficacemente l'aumento del volume di dati generati dalle macchine, necessari per prendere decisioni più rapide, avere una connettività sicura e affidabile e supportare operazioni avanzate di IA che consentono di prendere decisioni rapide.

Pixabay

L'impegno di Red Hat per il manifatturiero

Negli anni Red Hat ha sviluppato diverse iniziative strategiche per supportare la trasformazione del manifatturiero; tra queste c'è la collaborazione con Intel che ha reso disponibile una piattaforma automatizzata con funzionalità di sicurezza avanzate, capace di offrire interoperabilità e resilienza operativa.

La piattaforma può essere usata potenzialmente per tutte le operazioni di fabbrica, dal controllo in tempo reale degli impianti all'introduzione di funzionalità di IA/Ml; in questo modo, i clienti hanno una più ampia possibilità di scelta delle architetture utili al loro business e possono migliorare l'efficienza delle apparecchiature.

La sicurezza e la standardizzazione devono essere al primo posto tra le esigenze aziendali per garantire vera scalabilità: Chow riporta che, secondo un rapporto globale di S & P sullo stato della sicurezza edge, quasi la metà (47%) dei decision maker afferma che la sicurezza dei dati, della rete e dei dispositivi è una delle sfide più importanti per l'implementazione delle nuove tecnologie.

L'impegno di red Hat si basa sull'idea di offrire una maggiore standardizzazione attraverso una piattaforma comune che, grazie all'automazione e a funzionalità di sicurezza affidabili, riduce la complessità operativa, migliora la sicurezza complessiva e aiuta le organizzazioni a raggiungere una maggiore interoperabilità.

"Red Hat è in grado di supportare l’evoluzione del settore manifatturiero promuovendo ulteriormente la coerenza, incrementando l’affidabilità dei sistemi e offrendo una piattaforma per l'innovazione aperta, indipendentemente dal sistema in uso e dal modo in cui lo si esegue" conclude Chow.