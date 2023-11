Le previsioni di Forrester per il mondo dello sviluppo software

Le nuove tecnologie stanno avendo un impatto significativo su molti settori e professioni. Tra i le figure maggiormente impattate ci sono anche gli sviluppatori: la diffusione dell'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i developer svolgono il proprio lavoro, velocizzando la scrittura di codice e migliorando l'individuazione di bug.

Forrester aveva predetto alcuni dei cambiamenti più importanti del 2023, come la democratizzazione dello sviluppo di applicazioni grazie all'IA, ma molti hanno superato di gran lunga le aspettative.

Alla luce delle rivoluzioni dell'anno in conclusione, la società americana di ricerca e consulenza ha condiviso nuove previsioni per il 2024 relative al mondo dello sviluppo software.

Pexels

Le previsioni per il 2024

Secondo le previsioni di Forrester, il prossimo anno sempre più sviluppatori integreranno gli assistenti di IA nel ciclo di vita del software per velocizzare la scrittura di codice.

La firma di consulenza prevede un aumento di produttività medio compreso tra il 20% e il 50%; similmente, anche i tester riusciranno a velocizzare le proprie attività di almeno un 15-20%, e in generale l'intero team diventerà del 10% più efficiente rispetto a ora.

Nel 2024 aumenterà anche il numero di software "quasi open-source": dopo Llama 2, rilasciato con licenza open ma con limitazioni sul numero massimo di utenti, semrpe più compagnie cominceranno a pubblicare i propri modelli con licenze che si ispirano all'open-source ma non lo sono davvero, perché accompagnate da limiti e clausole che richiedono approvazioni legali.

Infine, Forrester prevede che Backstage, il portale per sviluppatori di Spotify, diventerà il framework predominante per la creazione di piattaforme self-service di svilluppo.

Backstage mira a consolidare l'individuazione e la gestione delle migliori risorse per gli sviluppatori, come i repo Git, le pipeline di compilazione, le API e le automazioni dell'infrastruttura, in un unico portale a cui tutti gli sviluppatori possono accedere liberamente.

In futuro la piattaforma si espanderà ulteriormente e, secondo la compagnia, diventerà un punto di riferimento per i team operativi.