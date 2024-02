I Love Free Software Day: in Italia tante iniziative per celebrare il software libero

Il 14 febbraio non è solo il giorno degli innamorati: come ogni anno si festeggia anche il "I Love Free Software Day", una giornata dedicata al software libero e ai collaboratori dei progetti.

L'evento è un'occasione per celebrare i propri progetti di software libero preferiti e soprattutto ringraziare coloro che contribuiscono a manutenerli per il bene della community.

Quest'anno la giornata sarà dedicata alle nuove generazioni: la ricorrenza prenderà il nome di "I Love Free Software Day 2024 - Forging the Future with Free Software" e verrà celebrata in tutta Europa durante diversi eventi.

Anche in Italia ci saranno diversi festeggiamenti: l'evento principale si terrà a Bergamo, organizzato dal Bergamo Linux User Group. Nel corso della giornata si potrà partecipare a un workshop e si discuterà del ruolo dell'open software nel mondo della musica.

Parteciperanno all'evento Dario Presutti, project manager della fondazione Free Software Foundation Europe (FSFE) e il dj Kenobit.

Anche a Bolzano si terrà un evento per celebrare il software libero: organizzato dal Linux User Group di Bolzano, durante la giornata si terranno diversi incontri per approfondire l'importanza del free software. L'evento sarà l'occasione per dare il via a una serie di incontri settimanali, i "Free Software Wednesdays".

Infine il gruppo Tech Workers Coalition Italia organizzerà un evento a Bologna per dare il via a un gruppo di studio su Synware: free software syndicates, una collezione di saggi sull'uso, la creazione e la manutenzione collettive di tecnologie digitali in ottica tecnosindacalista.

Altri eventi in Europa si terranno nel Regno Unito, presso l'Università di Keele, in Germania a Wiesbaden, in Spagna, sia a Barcellona che a Madrid, in Danimarca ad Aarhus e in Svizzera a Zurigo.