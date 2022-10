La piattaforma globale di comunicazione cloud Infobip ha lanciato una nuova integrazione con le soluzioni di gestione dei flussi di ServiceNow. L’integrazione è già disponibile nel ServiceNow Store e permette di migliorare l’esperienza d’uso garantendo ai clienti e agli utenti tempi di risposta più rapidi e messaggi conformi alle policy, che si traducono in una maggiore soddisfazione dei clienti.

La soluzione Infobip permette alle aziende di fornire a clienti e dipendenti servizi di assistenza e supporto one-to-one di tipo conversazionale tramite i canali di comunicazione utilizzati ogni giorno, come per esempio Sms o WhatsApp. Questa metodologia di contatto consente di ridurre i costi per i contact center, garantire una scalabilità maggiore e accelerare la conversione in valore.

La messaggistica conversazionale, infatti, accelera la comunicazione e consente di risolvere più rapidamente i problemi degli utenti, aumentando il grado di soddisfazione. L’integrazione tra Infobip e ServiceNow permette di automatizzare diversi flussi di gestione delle richieste all’interno della piattaforma; per esempio, gestendo le richieste di assistenza tramite messaggistica gli agenti possono evaderne un numero molto superiore rispetto a un tradizionale servizio telefonico.

Veselin Vuković, VP Strategic Partnerships di Infobip, ha dichiarato: “La creazione di esperienze connesse per i clienti è al centro delle attività di Infobip. Grazie alla piattaforma di comunicazione più connessa al mondo, aiutiamo i partner e i loro clienti a incrementare nuovi flussi di entrate e a promuovere la fedeltà e, in ultima analisi, la crescita. La nostra integrazione nel ServiceNow Store estende il nostro impegno nei confronti della comunità ServiceNow e consente ai clienti di raccogliere i vantaggi di canali ricchi e conversazionali”.

Grazie alla nuova integrazione, Infobip fornisce agli utenti ServiceNow l’accesso a una piattaforma che include oltre 700 connessioni dirette con gli operatori di rete a livello globale. La piattaforma unificata consente di creare soluzioni per l’engagement, l’autenticazione, l’identità, la sicurezza e la gestione dei contact center, che possono aiutarli a superare le complessità legate alle comunicazioni con i consumatori, far crescere il business e aumentare la fidelizzazione.