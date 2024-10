L'Italia conquista il secondo posto all'European Cybersecurity Challenge

TeamItaly ha reso orgogliosa l'Italia conquistando il secondo posto all'European Cybersecurity Challenge, i campionati europei di cybersecurity che quest'anno hanno vinto trionfare la Germania.

Il team italiano ha sfidato 30 squadre rappresentanti degli Stati membri dell'UE e dei Paesi dell'Associazione europea di livero scambio, oltre alle sei squadre ospiti provenienti da Australia, Canada, Costa Rica, Kosovo, Singapore e USA.

L'evento ha visto anche la partecipazione di Giappone, Lituania e Regno Unito in qualità di osservatori dell'evento; con 40 Paesi coinvolti, l'edizione 2024, tenutasi a Torino, è stata la più grande mai realizzata.

"Siamo veramente orgogliosi del risultato raggiunto dal Team Italy. Ospitare per la prima volta in Italia questa importante competizione è stato significativo per l'Agenzia e per l'intero Paese. Le nostre congratulazioni vanno alla Germania, il paese vincitore. Non si è trattato solo un gioco ma uno sguardo al futuro, che porterà a nuovi orizzonti professionali" ha commentato Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, a seguito della cerimonia di premiazione dell'European Cybersecurity Challenge alle OGR di Torino.

Organizzato dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA), l'evento ha l'obiettivo di ispirare i giovani a seguire una carriera nel mondo della sicurezza informatica e aiutarli a migliorare le loro competenze.

Quest'anno la sfida è stata organizzata dall'Agenzia Italiana per la Cybersecurity e dal CINI Cybersecurity National Lab. Oltre alla Germania e all'Italia, sul podio si è distinta anche la Polonia.

Pixabay

"Vorrei ringraziare tutti i partecipanti provenienti dai 37 paesi che hanno gareggiato negli ultimi due giorni. L'Italia si è fortemente impegnata ad ospitare ECSC, e ciò è stato possibile grazie al prezioso lavoro di CINI Cybersecurity National Lab" ha proseguito Frattasi. "Questo evento ha rappresentato il culmine di un lungo percorso. Come agenzia abbiamo contribuito anche progettando tre challenge che sono state utilizzate nelle fasi di selezione del Team Italy e nella finale della competizione".

L'European Cybersecurity Challenge ha chiesto ai partecipanti di risolvere una serie di sfide Capture The Flag nell'arco di due giorni su tematiche quali hardware, sicurezza web e mobile, crittografia, reverse engineering, binary exploitation e digital forensics. Oltre ad avere le competenze tecniche necessarie per superare le sfide, ai partecipanti è stato richiesto di saper lavorare come squadra e di riuscire a prendere decisioni rapide ed efficaci collaborando con i propri compagni.