Lavorare da casa, per Google è stato un errore

Nel cuore della Silicon Valley si intensifica la corsa all'intelligenza artificiale generale, con Google determinata a riconquistare la sua posizione di leader nel settore. Sergey Brin, co-fondatore del colosso tecnologico, ha recentemente lanciato un chiaro messaggio ai dipendenti che lavorano su Gemini, la suite di modelli e applicazioni AI dell'azienda: la vittoria in questa competizione richiederà un impegno straordinario, con presenza fisica in ufficio ogni giorno feriale e una settimana lavorativa di 60 ore, definita come "il punto ottimale di produttività". Un approccio che rivela quanto Google consideri cruciale questo momento storico nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Sergey Brin è tornato operativo in Google dopo il lancio di ChatGPT nel 2022, un momento che ha scosso gli equilibri nel settore dell'AI. In una nota interna diffusa mercoledì sera, Brin ha espresso la sua convinzione che l'AGI - il punto in cui le macchine eguagliano o superano l'intelligenza umana - sia ormai un obiettivo raggiungibile. "La competizione è accelerata immensamente e la corsa finale verso l'AGI è in pieno svolgimento," ha scritto il co-fondatore.

Google possiede "tutti gli ingredienti per vincere questa corsa", secondo Brin, ma è necessario "potenziare al massimo gli sforzi". Nonostante questo messaggio non rappresenti un cambiamento ufficiale della politica aziendale sul ritorno in ufficio - che attualmente richiede almeno tre giorni in presenza alla settimana - segnala chiaramente la direzione che Brin vuole imprimere al team.

Automazione e auto-miglioramento

Un aspetto centrale della strategia delineata da Brin è l'utilizzo intensivo degli strumenti di AI sviluppati da Google per migliorare i processi di programmazione. L'obiettivo è creare un ciclo virtuoso in cui l'intelligenza artificiale contribuisca al proprio miglioramento, un passaggio che Brin considera fondamentale per raggiungere l'AGI.

Il co-fondatore ha esortato i dipendenti che lavorano su Gemini a diventare "i programmatori e gli scienziati di AI più efficienti al mondo utilizzando la nostra stessa AI". Questa visione riflette la convinzione che l'automazione e l'ottimizzazione dei processi di sviluppo siano fattori determinanti nella corsa tecnologica in corso.

L'approccio di Brin si inserisce in una tendenza più ampia nel settore tecnologico e finanziario. Sempre più aziende stanno richiamando i dipendenti in ufficio a tempo pieno per migliorare la produttività. Amazon ha annunciato che dal 2025 i suoi dipendenti corporate dovranno tornare in ufficio cinque giorni a settimana, mentre AT&T, JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno già invertito le loro politiche di lavoro ibrido.

Nel suo messaggio, Brin ha anche messo in guardia contro i rischi del burnout che potrebbero derivare dal lavorare più di 60 ore settimanali. Tuttavia, non ha risparmiato critiche verso chi contribuisce al di sotto delle aspettative:

"Un certo numero di persone lavora meno di 60 ore e un piccolo gruppo fornisce il minimo indispensabile. Quest'ultimo gruppo non è solo improduttivo ma può essere altamente demoralizzante per tutti gli altri."

La riorganizzazione di Google nell'era dell'AI

Nei due anni trascorsi dal ritorno di Brin, Google ha intrapreso una profonda riorganizzazione aziendale. Ha ridefinito il proprio brand nel campo dell'AI e ha integrato queste tecnologie nelle sue applicazioni più popolari, tutto nel tentativo di superare concorrenti come OpenAI, Microsoft e Meta.

Il coinvolgimento diretto di Brin è stato significativo, con il co-fondatore che ha trascorso molto tempo con gli specialisti di AI della divisione Google DeepMind, arrivando talvolta a presentare personalmente richieste di codice. Questo livello di impegno da parte di uno dei fondatori sottolinea l'importanza strategica che Google attribuisce all'intelligenza artificiale per il proprio futuro.