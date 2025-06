QNAP ha recentemente annunciato nuove soluzioni per la continuità operativa. Si tratta in particolare della soluzione di Alta Affidabilità, che prende il nome di High Availability Manager (HAM); è progettata per assicurare un accesso ai dati anche se un supporto si danneggia o diventa inaccessibile.

L'obiettivo è risolvere il problema dei tempi di inattività, che secondo recenti studi causano perdite fino al 9% dei profitti.

Lo scenario è quello in cui si sta lavorando con dati direttamente sul NAS - scenari che possono riguardare la produzione multimediale ma anche le attività sui documenti - e si verifica un problema per cui il dato diventa inaccessibile.

A questo punto ci troviamo in una di due possibili situazioni: o il lavoro si ferma fino a che il problema tecnico non viene risolto, con conseguente perdita finanziaria. Oppure si attiva una soluzione di backup che garantisce la continuità operativa, cioè la possibilità di continuare a lavorare mentre si risolve il problema.

Chiaramente la seconda situazione è quella preferibile: un'interruzione dei servizi critici paralizza la produzione, blocca le transazioni e può danneggiare la reputazione aziendale in modo significativo. Lo scenario più desiderabile è quello in cui si può continuare a lavorare anche se si verifica un problema.

L'approccio delineato durante l'evento si concentra sul passaggio da una gestione reattiva delle emergenze a una progettazione infrastrutturale che mira a prevenire il downtime, rendendo la continuità una certezza operativa anziché un'eventualità fortunata. Il focus si sposta quindi sulla creazione di un ecosistema a prova di guasto.

Come funziona l’Alta Affidabilità di QNAP

Il concetto di alta affidabilità si articola attraverso due meccanismi fondamentali: lo switch-over, un intervento manuale e pianificato per la manutenzione, e il fail-over, una commutazione automatica che si attiva in caso di guasto improvviso per garantire l'operatività. Ed è proprio il fail-over a risultare determinante in HAM, perché garantisce la continuità operativa anche se il sistema si blocca per un danno irreversibile.

Per implementare questa logica, sono state presentate architetture di storage specifiche. La prima è il Cluster Attivo-Passivo, che impiega due sistemi NAS identici. Uno opera come unità primaria mentre il secondo, passivo, ne replica i dati in tempo reale attraverso una connessione dedicata ad alta velocità. Per prevenire la corruzione dei dati in scenari complessi (split-brain), un terzo server esterno detto "Witness" agisce da arbitro, garantendo l'integrità del cluster. L'efficacia di questo sistema è stata dimostrata con un esempio pratico: un trasferimento di file SMB, interrotto da un fail-over, riprende automaticamente dopo meno di un minuto senza alcuna corruzione del dato.

È importante sottolineare che questa soluzione richiede modelli identici, il sistema operativo QTS Hero 5.3 o superiore e almeno 8 GB di RAM su entrambe le unità. Un set-up che si può realizzare con una spesa relativamente contenuta, e che diventa un investimento sensato se si considera che azzera gli eventuali downtime dovuti a danni hardware o a pause dovute alla manutenzione.

Una seconda architettura di storage presentata è quella basata su Doppio Controller Attivo-Attivo. In questo caso, un singolo chassis di archiviazione ospita due controller che operano simultaneamente. Se uno dei due dovesse guastarsi, l'altro gestirebbe immediatamente l'intero carico di lavoro senza interruzioni. Tale configurazione risulta particolarmente ottimizzata per ambienti che utilizzano storage a livello di blocco, come i protocolli iSCSI e Fibre Channel (FC SAN). È stato inoltre fatto un accenno a una futura soluzione di Scale-Out Storage, che permetterà di aumentare le risorse in modo scalabile aggiungendo ulteriori nodi per potenza e ridondanza.

La strategia di alta affidabilità non si ferma però allo storage. Un punto debole spesso trascurato nelle infrastrutture ridondanti è lo switch di rete. Per affrontare questo, QNAP estende il concetto di continuità anche agli apparati di rete attraverso la tecnologia MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation). Questo sistema permette a due switch fisici di operare come un unico dispositivo logico, creando una ridondanza a livello di rete. Se uno switch dovesse fallire, il secondo manterrebbe la connettività ai server senza interruzioni, eliminando così anche la rete come punto di guasto.

Intelligenza Artificiale e videosorveglianza

L’Alta Affidabilità è stata protagonista dell’evento QNAP, ma non è l’unico argomento sotto i riflettori. Sia i NAS sia il cloud dell’azienda, infatti, portano sul campo sistemi di intelligenza artificiale.

Il sistema di ricerca Qsirch, ad esempio, integra funzioni di ricerca semantica che permettono di trovare file e immagini usando il linguaggio naturale, scrivendo frasi come "un cane che corre in un prato". È inoltre possibile ritagliare un'area di un'immagine per trovare tutte le foto che contengono quel soggetto specifico.

La grande novità in questo campo è l'integrazione di un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) che opera interamente on-premise, cioè localmente sui NAS. Questa tecnologia permette di creare un'IA conversazionale, simile a ChatGPT, che però attinge esclusivamente dalla base di conoscenza aziendale archiviata sul NAS. Inoltre questa IA conversazionale si può integrare con i più famosi chatbot, come il già citato ChatGPT, Gemini e altri ancora; un'integrazione che rende quindi possibile avere il meglio dei due mondi.

In questo modo, è possibile porre domande complesse ("perché il mio NAS non esegue il boot?") e ricevere risposte dettagliate basate sui manuali e sui documenti interni, con la garanzia che nessun dato sensibile lasci l'azienda. Similmente, si potrà “dialogare” con tutti i dati conservati sui NAS Qnap.

Anche il settore della videosorveglianza beneficia di un approccio integrato. I NAS possono funzionare come sistemi NVR (Network Video Recorder) completi, con piattaforme come QVR Pro e QVR Elite, destinate a unificarsi in futuro. L'intelligenza artificiale anche qui gioca un ruolo fondamentale con funzioni di Smart Search, che consentono di ricercare a posteriori eventi specifici (come il movimento in una data area) all'interno di lunghe registrazioni. In linea con il tema centrale dell'affidabilità, è stata presentata anche la funzione QVR Failover, che assicura la presenza di un server di videosorveglianza di backup pronto a subentrare in caso di guasto del sistema principale, garantendo registrazioni senza interruzioni.

L'approccio complessivo che emerge è quello di un ecosistema tecnologico integrato, progettato per affrontare le sfide aziendali in modo olistico. La discussione non si è limitata a un singolo prodotto, ma ha delineato una strategia completa per la resilienza e la sicurezza dei dati.

L'introduzione di snapshot immutabili e di cartelle WORM (Write Once, Read Many), che rendono i dati non modificabili e non cancellabili per un periodo predefinito, costituisce una solida difesa contro attacchi ransomware. Queste tecnologie, combinate con l'alta affidabilità dell'hardware e della rete, dimostrano un impegno mirato a costruire infrastrutture capaci non solo di funzionare ininterrottamente, ma anche di proteggere attivamente il patrimonio informativo.