Le novità di Lenovo al Tech World 2021

Al Tech World 2021, Lenovo ha presentato nuovi computer portatili premium che offrono un’elaborazione veloce e reattiva ideale per la ‘nuova normalità’. Si va dal Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, il nuovo ultra-sottile da 16 pollici tra i primi con a bordo Windows 11, all’elegante IdeaPad Duet 5 Chromebook, 2-in-1 pronto a tutto tondo per la mobilità.

Lo Yoga Slim 7 Carbon può arrivare a configurazioni fino a 8-core Amd Ryzen 7 5800U Series Mobile Processors con AMD Radeon ed è disponibile anche con GeForce MX450, per la creazione di contenuti professionali.

Integra anche una potente batteria con caricatore che offre la facilità di Rapid Charge Express in movimento: in 15 minuti si ha un massimo di 3 ore di utilizzo. Si può addirittura scegliere l’impostazione della ventola ideale per massimizzare le prestazioni del sistema; dalla modalità Extreme Performance per attività pesanti, a quella minima, per risparmiare energia. Lo Yoga Slim 7 Carbon è certificato per resistere a urti fisici quotidiani e condizioni ambientali difficili.

Yoga Slim 7 Pro

Per i professionisti, il passaggio all’ibrido richiede un PC potente, con uno schermo più grande e prestazioni grafiche estreme per eseguire più velocemente app e file di grandi dimensioni. Ecco Yoga Slim 7 Pro con Windows 11 con display da 16 pollici QHD In-Plane Switching (IPS), touch screen, 16:10 layout per il multi-tasking e luminosità massima di 500 nits.

Lo Yoga Slim 7 Pro è certificato TÜV Eye Comfort e VESA Certified DisplayHDR 400, e il supporto per il 100% della gamma di colori sRGB. Il suo touchpad è 11% più grande della generazione precedente per un maggiore comfort.

Inoltre, lo Slim 7 Pro offre un’efficienza estrema con un TDP (Thermal Design Power) combinato di 80 W. Monta fino a 16 GB dual-channel DDR4 RAM, fino a 1 TB di storage PCIe M.2 SSD2, e una potente batteria 75 WHr con Rapid Charge Boost, in modo da poter lavorare senza problemi quando si è in movimento, senza preoccuparsi sempre di esaurire la batteria.

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

Passando al Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook (13″, 6), questo è un 2-in-1 staccabile che gira su Chrome OS. Il display OLED da 13,3 pollici dell’IdeaPad Duet 5 Chromebook è capace di restituire il 100% della gamma di colori DCI-P3, la sua luminosità amplificata e il rapporto di contrasto superiore rispetto a uno schermo LCD non deludono. Il sistema operativo promette una lunga durata della batteria, fino a 15 ore, con un modulo da 42 WHr per una produttività ancora più mobile.

L’attuale tecnologia di visualizzazione restituisce il 70% in meno di luce blu per aiutare a ridurre drasticamente l’affaticamento degli occhi rispetto agli attuali pannelli LCD, e viene certificata come un Eyesafe Display da TÜV Rheinland e Eye Care Display da SGS.

Il portatile Yoga Slim 7 Carbon da 14 pollici partirà da 1.289,99 dollari e sarà disponibile a partire da ottobre 2021, così come lo Yoga Slim 7 Pro da 16 pollici, da 449 dollari e il Chromebook IdeaPad Duet 5 (13″, 6), da 429,99 dollari.

Il mondo tablet

Lenovo ha lanciato la Serie P, tra cui il Lenovo Tab P12 Pro, al debutto insieme al nuovo software per la connettività wireless, Project Unity, nonché il primo tablet Android con connettività 5G dedicata, il Lenovo Tab P11 5G.

Per completare la famiglia, arrivano anche gli auricolari Lenovo Smart Wireless Earbuds, che si accoppiano istantaneamente con un massimo di due dispositivi simultaneamente via Bluetooth, con cancellazione del rumore intelligente.

Il P12 Pro ha un display AMOLED, suono coinvolgente, batteria di lunga durata, la nuova penna digitale con attacco magnetico per la ricarica wireless e allarme anti-perdita, più la tastiera staccabile. Il tutto per circa 1 kg di peso.

Il display del Tab P12 Pro ha una gamma di colori del 107% NTSC, neri profondi e fino a 600 nits di luminosità in modalità estrema. Supporta Dolby Vision, qualità d’immagine ultravivida e supporto per HDR10+.

Orientato al multitasking, la navigazione web e il gioco, il Lenovo Tab P12 Pro poggia sulla piattaforma mobile Snapdragon 870 e fino a 8 GB di memoria RAM. Goditi Non manca il Wi-Fi 6 abilitato dal Qualcomm FastConnect 6800 Mobile Connectivity Subsystem, e 5G opzionale.

Entrambi i modelli, solo Wi-Fi o 5G, offrono una capacità della batteria grande: ben 10200 mAh che è compatibile con caricabatterie rapido 45W (venduto separatamente) per una durata fino a 17 ore. Quando sarà disponibile ad ottobre, il tablet supporterà Project Unity, con cui sarà possibile trasformarlo in un secondo display per un computer Windows 11.

Il Lenovo Tab P12 Pro da 12 pollici con solo Wi-Fi partirà da 609,99 dollari e dovrebbe essere disponibile su Lenovo.com a partire da ottobre 2021. Il modello 5G del Lenovo Tab P12 Pro sarà offerto in EMEA a ottobre 2021 e partirà da 899 euro. Lenovo Tab P11 5G da 11 pollici partirà da 499 euro mentre le Smart Wireless Earbuds da 99,99 dollari.

I nuovi monitor

Al Tech World 2021, Lenovo ha annunciato anche le ultime aggiunte al suo ampio portafoglio di monitor, tra cui un nuovo display professionale ThinkVision P27u-20 e due nuovi monitor da gioco, Lenovo G27e-20 e Lenovo G24e-20.

Il ThinkVision P27u-20 offre una doppia ampia gamma di colori (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) ed è progettato per i creatori di fotografia, video e contenuti grafici che cercano un display ad alte prestazioni.

Il monitor aggiunge anche la comodità della capacità di docking display Intel Thunderbolt 4. Il ThinkVision P27u-20, conforme a Energy Star 8.0, offre una chiarezza dettagliata su uno schermo IPS da 27 pollici in Ultra Alta Definizione (3840×2160) con supporto VESA Certified DisplayHDR 400 per una chiari e neri realistici.

Funzionando come un hub produttivo, il P27u-20 agisce anche come soluzione di docking one-cable dello spazio di lavoro con più porte USB 3.2 tra cui l’ingresso e l’uscita Thunderbolt 4 che trasporta display e dati fino a 40Gbps e alimenta il laptop fino a 100W1. Una porta USB-C fornisce fino a 27 W e può caricare smartphone o altri accessori compatibili.

Il monitor offre più di semplici porte USB. Una porta Ethernet RJ45 integrata facilita la connessione di rete veloce con supporto Intel vPro per una maggiore gestibilità della rete e una maggiore sicurezza. Oltre all’esperienza di docking con un solo cavo, il P27u-20 include altoparlanti integrati per una più facile collaborazione video se combinato con una webcam come il ThinkVision MC503 recentemente annunciato.

ThinkVision si è anche concentrata su un’esperienza utente più semplice e intuitiva. Il software ThinkColour fornisce una semplice interfaccia grafica per gestire le impostazioni del monitor e la funzione KVM offre una facile commutazione tra due ingressi PC, ad esempio tra la workstation ad alte prestazioni e il laptop con una sola combinazione di tastiera e mouse.

Inoltre, l’ergonomia è pienamente soddisfatta con capacità di sollevamento, inclinazione, rotazione e rotazione4 per ottenere la posizione più comoda e ThinkVision supporta gli obiettivi di sostenibilità di Lenovo con un imballaggio riciclabile al 100%.

Il nuovo Lenovo G27e-20 è disponibile in 27 pollici, mentre il Lenovo G24e-20 offre un pannello da 23,8 pollici, 300 nits di luminosità e 95% di copertura sRGB per una maggiore precisione del colore. Entrambi i display sono Full HD (1920 x 1080), e come suggerisce il nome, utilizzano cristalli liquidi allineati verticalmente che si inclinano quando illuminati, per controllare i colori e il contrasto.

Inoltre, l’innovativa piattaforma software Lenovo Artery fornisce una semplice interfaccia con cui controllare rapidamente le impostazioni di visualizzazione e regolare quello che si vuole.

Eyesafe conferma che Lenovo ha il maggior numero di prodotti certificati Eyesafe di qualsiasi altro marchio di elettronica di consumo sul mercato. «Siamo impegnati a garantire che tutti gli utenti abbiano accesso a una maggiore protezione degli occhi» ha spiegato l’azienda. ThinkVision P27u-20 sarà in vendita a dicembre da 769 dollari; Lenovo G27e-20 da ottobre a 239,99 dollari e Lenovo G24e-20 a 209 dollari, sempre a ottobre.