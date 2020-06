La soluzione di STMicroelectronics per il distanziamento sociale

STMicroelectronics ha annunciato la disponibilità di una soluzione dal design compatto e competitivo in termini di costo, particolarmente adatto per il monitoraggio del distanziamento sociale e che permette configurazione, attivazione e funzionamento in remoto, oltre a garantire funzioni di allarme e di protezione contro le manomissioni.

Il sistema offre la possibilità di tracciamento dei contatti a protezione della salute dell’uomo in ogni tipo di ambiente, anche in risposta a condizioni di pandemia globale o locale. «Lo sviluppo ha grande valore in qualunque ambiente in cui le persone hanno bisogno di lavorare in sicurezza» ha affermato Benedetto Vigna, President Analog, MEMS and Sensors Group di STMicroelectronics.

«Questo progetto compatto può essere utilizzato in un gran numero di applicazioni, come braccialetti e fasce, oppure come sistemi plug-in e add-on da aggiungere a occhiali, caschi, maschere e dispositivi per la protezione individuale».

Il reference design BlueNRG-Tile fa leva sulla tecnologia Bluetooth Low Energy grazie all’integrazione del SoC BlueNRG-2 di ST a bassissimo consumo. Il sistema può regolare la potenza RF in uscita, e può misurare la potenza del segnale di un beacon (stazione emittente) Bluetooth in ingresso nelle immediate vicinanze senza connettersi con quest’ultimo, misurandone la prossimità in tempo reale.

Il circuito può essere configurato e poi attivato, e diventa quindi immediatamente operativo, inviando segnali d’allarme in due casi: quando viene rilevato un altro beacon all’interno di un’area di dimensioni regolabili, oppure nel caso in cui venga manomesso – anche in assenza di connettività ad uno smartphone o alla rete 5G.

Il reference design è compatibile con il ricetrasmettitore a basso consumo sub-GHz S2-LP di ST, per aggiungere un canale di comunicazione bidirezionale dal dispositivo locale al cloud, utilizzando la Rete Globale Sigfox “0G”. Questa permette la ricezione privata e anonima del tag, l’invio di notifiche, ed un canale di ritorno dedicato alla segnalazione di eventuali emergenze.

Alcuni partecipanti all’ST Partner Program hanno valutato e adottato il reference design come fondamentale per piattaforme di tracciamento dei contatti e di monitoraggio della posizione. Queste piattaforme offrono diverse funzionalità, tra cui la segnalazione di allarme in caso di vicinanza, e la registrazione dei contatti, utilizzando il reference design ST alloggiato in tag compatte ed a bassissimo consumo. Il sistema di sviluppo per il distanziamento sociale, con ulteriori informazioni tecniche sul suo funzionamento, è già disponibile attraverso gli uffici commerciali di ST.