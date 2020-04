Manhattan Associates, l’importanza della continuità della supply chain

Dall’assicurarsi che i supermercati siano riforniti di articoli essenziali per la vita al garantire che gli ordini online siano consegnati tempestivamente a chi è vulnerabile o si rifugia in un luogo sicuro, il sistema in cui viviamo oggi sottolinea quanto le supply chain del 21° secolo siano essenziali per la nostra vita.

Lo sa bene Manhattan Associates, specialista americano di software di supply chain management (SCM), che ha messo sotto i riflettori termini come la resilienza e la reattività dei fornitori, sotto sforzo per garantire il flusso di forniture essenziali alle comunità.

«In genere si fa riferimento alla catena di fornitura come a un’entità unica, ma questa è composta da molte parti diverse e da una grande forza lavoro fatta di persone. Come i nostri eroi della sanità, anche il personale della supply chain – dall’operaio alla catena di montaggio, all’addetto al prelievo e all’autista delle consegne – è in prima linea e lavora per aiutare a far proseguire la vita e il commercio in questi tempi difficili».

Secondo Manhattan, già prima della pandemia, i centri di distribuzione stavano compiendo un enorme sforzo per mantenere l’equilibrio e consegnare le merci a destinazione in modo tempestivo nonostante la crisi.

Quando si restringe ulteriormente il bacino di manodopera con serrate in tutto il paese, misure di autoisolamento e distanziamento sociale, diventano evidenti le difficili sfide che le supply chain si trovano attualmente ad affrontare.

«In risposta all’impennata della domanda causata dalla pandemia globale, i retailer e le società di e-commerce stanno aumentando il numero di dipendenti del loro magazzino e della rete di distribuzione, mentre altri centri di distribuzione stanno adattando la loro tecnologia di gestione delle scorte per valutare l’inventario, prevedere i picchi e coordinare le rotazioni dei turni dei dipendenti per mantenere in movimento le loro supply chain».

Ad ogni modo, la continuità della supply chain è essenziale per mantenere una certa parvenza di normalità durante questa pandemia. «Il mondo vede ora la creatività, l’ingegno e la dedizione di questo settore chiave».

«Stiamo assistendo ad alcune storie molto creative ed eroiche di aziende che stanno superando livelli di domanda senza precedenti per assicurare che questi prodotti essenziali arrivino nelle mani giuste»