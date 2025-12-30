Mark Zuckerberg ha impresso oggi una brusca accelerata alla sua rincorsa verso la superintelligenza artificiale, annunciando l'acquisizione di Manus. Questa startup, emersa nel marzo 2025, non si limita a generare testi o immagini, ma punta su quelli che definisce "agenti generali": sistemi capaci di ragionamento contestuale e, soprattutto, di azione pratica all'interno di ambienti virtuali sicuri.

Ho consigliato Manus AI molte volte, ad amici, parenti e colleghi. E la ragione è semplice: funzione ed è facile da usare. I suoi agenti si coordinano in autonomia e con prompt nemmeno troppo complessi si riesce a dare forma a un progetto nel giro di pochissimo tempo. Occasionalmente, e se non si hanno troppe pretese, quel progetto è praticamente pronto all’uso.

Il passaggio è cruciale per comprendere dove stia andando il mercato. Se finora abbiamo dialogato con chatbot capaci di sintetizzare informazioni, l'obiettivo di Menlo Park è ora quello di fornirci strumenti che "facciano" le cose al posto nostro; gli agenti AI, appunto, di cui abbiamo parlato molte volte.

Non è un caso che questa sia già la quinta acquisizione in ambito AI dell'anno, un tassello fondamentale in quella spesa in conto capitale da 70 miliardi di dollari che avevamo già analizzato in questo approfondimento sull'uso dell'IA generativa. Nel corso del 2025 Meta aveva già acquisito Scale AI, PlayAI, WaveForms e Rivos.

L'agente che non parla, ma esegue

La forza di Manus risiede nella sua architettura multi-agente che opera in macchine virtuali ospitate in cloud. Invece di limitarsi a suggerire come risolvere un problema, il sistema lo affronta: può aprire un file .ZIP, valutare curriculum secondo criteri definiti dall'utente e produrre un report di ranking. È una traduzione plastica della complessità in risultati di business misurabili, una leva strategica che avevamo visto all'opera parlando dell'automazione nei processi di marketing.

Questa capacità di mediazione tra l'input umano e l'esecuzione tecnica è il vero valore aggiunto che la Meta intende integrare nei propri prodotti, probabilmente all'interno del nuovo servizio in abbonamento "Meta AI+". È l'evoluzione naturale del software: da consulente passivo a collaboratore proattivo.

Il nodo geopolitico e il trasloco a Singapore

L'operazione porta con sé un'importante appendice politica. Manus, nata dalla cinese Butterfly Effect, ha già iniziato il processo di trasferimento della sede a Singapore per recidere i legami con la Repubblica Popolare. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli di settore, il colosso americano ha preteso la liquidazione degli investitori cinesi per garantire che la tecnologia non operi in Cina e resti libera da influenze esterne.

Oltre l'efficienza: l'impatto sul lavoro

L'integrazione di agenti capaci di gestire autonomamente flussi di lavoro complessi solleva interrogativi che vanno oltre il semplice ROI. Come avevamo sottolineato discutendo delle sfide etiche dell'intelligenza artificiale, ottimizzare non è l'unica cosa che conta. Se un agente può sostituire intere fasi di analisi documentale o ricerca, quale sarà l'impatto sulla competenza umana necessaria per validare questi output?

Resta da capire se ci stiamo muovendo verso un'era di opportunità potenziate o verso uno scenario dove la nostra capacità di giudizio verrà atrofizzata dalla comodità dell'automazione totale. Quale sarà il prossimo passo per garantire che questa superintelligenza resti uno strumento e non diventi un surrogato del pensiero critico?