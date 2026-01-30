Microsoft ha avviato questa settimana il deployment dei suoi primi chip proprietari per l'intelligenza artificiale in uno dei suoi data center, segnando un momento cruciale nella strategia di integrazione verticale dei giganti del cloud. Il chip Maia 200 rappresenta la risposta di Redmond alla crescente difficoltà di reperire acceleratori AI di ultima generazione, in particolare le GPU NVIDIA, la cui disponibilità rimane criticamente limitata nonostante la domanda in costante crescita. La decisione di sviluppare silicio custom per l'AI inference riflette una tendenza ormai consolidata tra i big tech, con Amazon, Google e ora Microsoft che puntano a ridurre la dipendenza da fornitori esterni per i carichi di lavoro più strategici.

Il Maia 200 è stato progettato specificamente per eccellere nell'inferenza IA, ovvero l'esecuzione in produzione di modelli di intelligenza artificiale già addestrati. Microsoft sostiene che le prestazioni del suo chip superano quelle dei più recenti Trainium di Amazon e delle Tensor Processing Unit (TPU) di Google, posizionando Maia come uno degli acceleratori AI più performanti attualmente disponibili. L'azienda ha diffuso specifiche impressionanti sulla velocità di elaborazione, anche se i dettagli completi sui benchmark e sui confronti diretti rimangono ancora da approfondire.

Nonostante l'introduzione del chip proprietario, il CEO Satya Nadella ha chiarito che Microsoft non intende abbandonare le partnership con i produttori di semiconduttori esterni. "Abbiamo un'ottima partnership con NVIDIA e AMD. Loro innovano, noi innoviamo", ha dichiarato Nadella, sottolineando come la competizione tecnologica richieda una leadership costante nel tempo. Il dirigente ha aggiunto che la capacità di integrazione verticale non implica necessariamente l'esclusività nella costruzione dei sistemi, lasciando intendere che l'azienda continuerà ad acquistare hardware da terze parti.

Il team Superintelligence di Microsoft sarà il primo a utilizzare Maia 200 per lo sviluppo dei modelli AI di frontiera

L'utilizzo prioritario del Maia 200 sarà riservato al team Superintelligence di Microsoft, il gruppo di specialisti AI guidato da Mustafa Suleyman, co-fondatore di Google DeepMind recentemente passato a Redmond. Questo team sta sviluppando i modelli proprietari di frontiera dell'azienda, in quello che appare come un tentativo strategico di ridurre la dipendenza da OpenAI, Anthropic e altri fornitori esterni di large language model. Suleyman ha espresso entusiasmo per l'accesso prioritario al nuovo hardware, definendo il lancio "un grande giorno" sui social media.

Il chip supporterà anche i modelli OpenAI in esecuzione sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft, confermando l'approccio ibrido dell'azienda nella gestione delle risorse computazionali per l'AI. Tuttavia, l'accesso all'hardware AI più avanzato rimane una sfida significativa per tutti gli attori del settore, sia per i clienti paganti che per i team interni, rendendo la priorità di deployment una risorsa preziosa per i progetti strategici.

Microsoft prevede di espandere il deployment del Maia 200 nei prossimi mesi, con un rollout graduale che potrebbe estendersi ad altri data center della rete globale Azure. La mossa segue quella che sembra a tutti gli effetti una "corsa agli armamenti tecnologici" dove il controllo della supply chain dei semiconduttori diventa sempre più determinante per mantenere competitività nell'era dell'AI generativa, con investimenti miliardari da parte di tutti i principali player del settore cloud.