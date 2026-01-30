Microsoft ha finalmente individuato la causa delle schermate blu che hanno paralizzato migliaia di PC Windows 11 dopo l'installazione delle patch di gennaio 2025. Il colosso di Redmond ha confermato che i problemi di avvio non sono direttamente riconducibili all'aggiornamento cumulativo di gennaio, ma sono la conseguenza di installazioni fallite delle patch di sicurezza di dicembre che hanno lasciato i sistemi in uno stato di instabilità critica. Una situazione che evidenzia ancora una volta le fragilità dell'ecosistema di aggiornamento di Windows, con utenti ignari che si ritrovano con macchine inutilizzabili dopo operazioni che dovrebbero garantire maggiore sicurezza.

L'odissea degli utenti è iniziata nelle prime settimane di gennaio, quando l'installazione della patch KB5074109 sui sistemi Windows 11 versione 25H2 e 24H2 ha provocato blocchi totali all'avvio. I dispositivi colpiti mostravano il temuto schermo blu con l'errore critico UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, un codice di stop che indica l'impossibilità del sistema operativo di montare il volume di avvio. Per chi utilizza il PC per lavoro o studio, si è trattato di un blackout tecnologico improvviso e inspiegabile.

L'analisi condotta dagli ingegneri Microsoft ha rivelato uno schema preoccupante: tutti i dispositivi afflitti dai blocchi di avvio avevano in comune un precedente fallimento nell'installazione degli aggiornamenti di sicurezza di dicembre 2025. Quando Windows aveva tentato di ripristinare lo stato precedente tramite rollback automatico, il sistema era rimasto in quella che l'azienda definisce una "improper state", uno stato improprio o corrotto del file system. Questo limbo tecnico ha creato le condizioni perfette per il disastro successivo: tentare di installare nuovi aggiornamenti su un sistema già compromesso ha innescato i blocchi irreversibili.

I dispositivi che hanno fallito l'installazione dell'aggiornamento di dicembre sono rimasti in uno stato improprio dopo il rollback, rendendo impossibile l'avvio dopo patch successive

Microsoft sta lavorando a una soluzione parziale che impedirà ad altri dispositivi di finire nello scenario catastrofico del no-boot quando tentano di installare aggiornamenti mentre si trovano in questo stato corrotto. Tuttavia, l'azienda ammette candidamente che questa patch non impedirà ai sistemi di entrare inizialmente nello stato improprio, né potrà riparare le macchine già bloccate e inutilizzabili. Un'ammissione che lascia migliaia di utenti nella necessità di procedure di ripristino manuali o reinstallazioni complete del sistema operativo.

La compagnia di Redmond continua le indagini per comprendere perché alcuni dispositivi falliscano l'installazione degli aggiornamenti di Windows, o finiscano in questo stato instabile dopo un rollback. Secondo quanto comunicato ufficialmente, il problema è circoscritto ai dispositivi fisici, senza segnalazioni che coinvolgano macchine virtuali. Questa specificità suggerisce possibili incompatibilità con configurazioni hardware particolari, o driver di sistema che interferiscono con il processo di aggiornamento.

La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione degli update da parte di Microsoft, che negli ultimi anni ha visto diversi casi di patch problematiche che hanno causato più danni dei problemi che dovevano risolvere. Per gli amministratori di sistema e gli utenti più esperti, emerge ancora una volta la necessità di testare gli aggiornamenti in ambienti controllati prima del deployment su larga scala, nonostante la pressione crescente per applicare rapidamente le patch di sicurezza.

Gli utenti colpiti dal blocco totale del sistema dovranno probabilmente ricorrere a procedure di ripristino tramite supporti di installazione esterni o strumenti di riparazione avanzati come Windows Recovery Environment. La situazione sottolinea l'importanza di mantenere backup regolari e punti di ripristino funzionanti, misure che nella fretta quotidiana vengono spesso trascurate fino a quando non si verifica un'emergenza come questa. Microsoft non ha ancora fornito tempistiche precise per una soluzione definitiva che affronti la causa radice del problema.