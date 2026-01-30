Il team di sviluppo di PowerToys sta lavorando all'introduzione di una barra dei menu personalizzabile per Windows che potrebbe rivoluzionare l'esperienza desktop degli utenti più esigenti. La nuova funzionalità, attualmente ancora in fase di proof of concept, porterebbe su Windows un elemento familiare agli utenti macOS e Linux, offrendo al contempo un livello di personalizzazione superiore grazie all'integrazione con l'ecosistema di estensioni già disponibili nella suite di utility Microsoft.

La proposta si configura come un dock opzionale integrato nella funzione Command Palette di PowerToys, posizionabile lungo uno qualsiasi dei quattro bordi dello schermo. A differenza delle implementazioni tradizionali limitate alla parte superiore del display, gli sviluppatori hanno progettato questa soluzione per adattarsi alle preferenze individuali, consentendo il posizionamento in alto, in basso, a sinistra o a destra.

Il vero punto di forza risiede nella modularità del sistema: gli utenti possono ancorare alla barra qualsiasi estensione già presente in PowerToys senza necessità di modifiche al codice. Questo significa accesso immediato a informazioni di sistema come utilizzo della RAM, temperature della CPU, controlli multimediali e collegamenti rapidi alle applicazioni, organizzabili in tre zone distinte della barra denominate start, center ed end.

La configurabilità si estende all'aspetto visivo, con opzioni per personalizzare sfondo, stile e comportamento del tema, adattandosi perfettamente all'estetica del desktop esistente

Microsoft sottolinea la natura completamente facoltativa della funzionalità, rispettando la filosofia di PowerToys come raccolta di strumenti avanzati per power user piuttosto che modifiche invasive al sistema operativo. La barra non sarà attiva di default e dovrà essere abilitata manualmente da chi desidera utilizzarla.

Attualmente il progetto non ha ricevuto conferma ufficiale per l'implementazione definitiva. Il team sta raccogliendo feedback dalla community su GitHub per valutare l'interesse reale degli utenti prima di impegnarsi nello sviluppo completo. Gli sviluppatori più curiosi possono già compilare un branch dedicato per testare la funzionalità, sebbene non sia ancora disponibile nella versione stabile di PowerToys distribuita attraverso i canali ufficiali.

Qualora il riscontro della community risultasse positivo, la nuova barra dei menu potrebbe fare la sua comparsa come feature ufficiale nelle prossime settimane o mesi. L'iniziativa rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'attenzione di Microsoft verso le esigenze degli utenti avanzati di Windows, segmento spesso trascurato rispetto al mercato consumer mainstream ma fondamentale per l'ecosistema di sviluppatori e professionisti IT.