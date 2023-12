Microsoft Italia annuncia nuove iniziative per AI L.A.B. per promuovere l'adozione dell'IA generativa nel Paese

L'iniziativa AI L.A.B. (Learn - Adopt - Benefit) di Microsoft Italia si arricchisce di importanti aggiornamenti per promuovere nuove opportunità di IA generativa tra le aziende, le PMI, i professionisti e gli studenti.

Secondo uno studio IDC sviluppato in collaborazione con Microsoft Italia, ogni dollaro investito in progetti di intelligenza artificiale produce nel Paese un ritorno sull'investimento pari a 3,14 dollari.

Oggi il 72% delle imprese italiane ha già portato a termine il processo di implementazione di soluzioni di IA. Sono cinque gli scenari di implementazione più frequenti: la tecnologia viene integrata nei flussi di lavoro per aumentare il livello di produttività, per automatizzare i processi di business, per potenziare la creatività umana, per migliorare i servizi ai clienti e per organizzare e accedere alle informazioni aziendali in modo più efficiente.

Pexels

"Da un anno a questa parte stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica che, i dati lo dimostrano, sta già aiutando le aziende ad accelerare sulla crescita. In Microsoft vediamo l’AI generativa come un copilota sempre al nostro fianco, in grado di amplificare il lavoro di persone e aziende e liberare il nostro tempo da attività di routine, dando più spazio all’ingegno umano e alla creatività. Occorre però guidare le imprese e le persone a orientarsi in questi nuovi scenari affinché possano trarre il maggior beneficio da questa nuova tecnologia, comprenderne il potere trasformativo e le opportunità, mantenendo alta l’attenzione chiaramente sugli aspetti etici e sullo sviluppo responsabile di queste tecnologie" ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Le novità di AI L.A.B.

Tra le novità di AI L.A.B. c'è l'avvio di Ital.IA L.A.B., un programma di formazione sull'IA generativa in collaborazione con Fondazione Mondo Digitali. Il corso è aperto ai lavoratori, le persone in cerca di occupazione e gli studenti dai 16 anni di età.

Il progetto prenderà vita a gennaio 2024 grazie a 20 hub di formazione distribuiti sul territorio italiano, con particolare concentrazione nel Sud Italia e nelle periferie delle grandi città. L'obiettivo è raggiungere più di 8000 iscritti e aiutarli a sviluppare le competenze giuste per affrontare la trasformazione digitale.

Microsoft ha inoltre annunciato AI L.A.B. for Digital Entrepreneurs, un programma specifico pensato per PMI e startup che hanno già avviato percorsi di innovazione e che vogliono acquisire un ulteriore vantaggio competitivo con l'IA generativa.

Insieme a partner come Cerved, ELITE, LinkedIn e SACE, oltre a Gruppo Poste Italiane come Licence Solution Provider e Cloud Solution Provider, Microsoft Italia metterà a disposizione tecnologie, servizi e competenze per aiutare le realtà del Paese a migliorare la produttività e la sostenibilità aziendali. Le imprese che aderiranno al programma potranno accedere alle soluzioni Microsoft più innovative ed entreranno a far parte di una community dove confrontarsi e condividere esperienze di successo.

Pexels

I due programmi si aggiungono ai già esistenti AI L.A.B. per le imprese, AI L.A.B. per i professionisti e AI L.A.B. per gli studenti, iniziative che hanno raggiunto 200 professionisti e collaborazioni con 5 atenei e con più di 110 aziende.

Microsoft ha infine annunciato l'ingresso di nuovi partner nelle iniziative di AI L.A.B. per le imprese: 4wardPRO, Computer Gross, Esprinet, Insight, Leonardo, NTT Data, ProgeSoftware, Softjam, SoftwareOne, TD Synnex e VarGroup.

Il programma è pensato per aiutare le aziende ad avviare un percorso personalizzato di valutazione, sviluppo congiunto, implementazione di soluzioni di IA generativa e formazione per migliorare la loro posizione sul mercato.

"In soli tre mesi, attraverso il programma AI L.A.B., insieme ai nostri partner abbiamo raggiunto 111 aziende e avviato oltre 200 progetti di AI generativa, mettendo a disposizione delle imprese l’accesso alla tecnologia e percorsi di formazione personalizzata per sfruttarne tutte le potenzialità. Siamo di fronte a un’occasione senza precedenti, a un cambio di paradigma come non si era mai visto prima e vogliamo aiutare l’Italia a crescere con il digitale" ha concluso Esposito.