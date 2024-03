Dell AI Factory accelera l'adozione dell'IA generativa

Dell ha annunciato un ampliamento del portafoglio di soluzioni Dell Generative AI Solutions con l'introduzione della nuova AI Factory con NVIDIA, la prima soluzione di IA completa che aiuta le imprese a capitalizzare gli investimenti a favore di questa tecnologia.

"I nostri clienti cercano un modo semplice per implementare soluzioni di intelligenza artificiale – esattamente ciò che Dell Technologies e NVIDIA permettono di fare", ha affermato Michael Dell, fondatore e CEO di Dell Technologies. "Attraverso la nostra collaborazione le aziende possono integrare i dati nei loro use case e razionalizzare lo sviluppo di modelli GenAI personalizzati".

Dell AI Factory con NVIDIA è una soluzione end-to-end AI enterprise che integra le funzionalità di elaborazione, storage, dispositivi client, software e servizi Dell con l'infrastruttura di IA e la suite software di NVIDIA, supportata da rete ad alta velocità.

La soluzione, completamente integrata, offre design rack level con procedure di test e convalida che permettono alle imprese di trasformare i dati in insight di valore.

Pixabay

Dell AI Factory supporta numerosi use case e applicazioni di intelligenza artificiale per l'intero ciclo della GenAI, dalla creazione dei modelli fino all'ampliamento dei dataset e ai processi di interfenza.

I clienti Dell possono avvalersi di servizi professionali che supportano le aziende nell'accelerare la propria strategia, nella preparazione dei dati, nell'implementazione e nell'adozione della AI Factory.

Dell AI Factory con NVIDIA è già disponibile a livello globale attraverso i canali tradizionali e Dell APEX.

Gli altri annunci

Dell ha annunciato anche che collaborerà con NVIDIA per introdurre un'architettura rack-scale, con raffreddamento a liquido ad alta densità basata sul Superchip NVIDIA Grace Blackwell.

I server Dell PowerEdge XE9680 supporteranno nuovi modelli di GPU NVIDIA, compresa la GPU NVIDIA B200 Tensor Core che offrirà prestazioni di inferenza AI fino a 15 volte superiori e un Total Cost of Ownership inferiore2.

I PowerEdge supporteranno anche altre NVIDIA GPU basate su architettura Blackwell, così come H200 Tensor Core e NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e Spectrum-X Ethernet. I server saranno disponibili nel corso dell'anno.

La compagnia ha inoltre annunciato che Generative AI Solutions con NVIDIA – Retrieval-Augmented Generation (RAG) sfrutterà nuovi microservizi in NVIDIA AI Enterprise per offrire una soluzione full-stack pre-convalidata che velocizza l’adozione AI attraverso RAG. La soluzione è già disponibile a livello globale.

Il Model Training offre invece una soluzione full-stack pre-convalidata per le aziende che intendono costruire i propri modelli specifici personalizzati. Questa soluzione sarà disponibile a livello globale a partire da aprile 2024.

Pixabay

Dell Data Lakehouse, ora disponibile in tutto il mondo, è un data lakehouse aperto che aiuta le aziende a scoprire, elaborare e analizzare i dati in un unico luogo attraverso ambienti ibridi e multicloud, mentre Powerscale è la prima soluzione Ethernet storage convalidata con NVIDIA DGX SuperPOD con i sistemi DGX H100 allo scopo di fornire ai clienti storage AI più veloce ed efficiente.

La compagnia ha inoltre ampliato le proposte Professional Services for GenAI in ambito IA e infrastruttura per aiutare i clienti a integrare, gestire e proteggere le soluzioni in modo da ottenere risultati più rapidamente.

I Dell Implementation Services includono adesso nuove funzionalità per fornire la nuova soluzione RAG di Dell, l’addestramento dei modelli e Data Lakehouse, oltre a servizi di Advisory per GenAI Data Security che aiutano i clienti a valutare e minimizzare i rischi.