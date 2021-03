Novità per la rete ProPartner di Veeam

Veam ha annunciato di aver migliorato il proprio programma ProPartner per i VAR, con un investimento multi-milionario. In linea con la strategia di canale Veeam per il 2021, le migliorie apportate premieranno i partner che dimostreranno di avere le competenze necessarie e permetteranno a Veeam di rafforzare la rete di VAR, Veeam Cloud & Service Providers (VCSPs) e System Integrator.

Grazie ai nuovi investimenti, i partner Veeam potranno inoltre sfruttare la crescente adozione da parte del mercato delle licenze in abbonamento e offrire soluzioni che estendano la proposta di servizi a valore ai clienti.

Il modello di vendita di Veeam, che poggia al 100% sul canale indiretto, si realizza attraverso la Rete ProPartner. “Veeam è consapevole del fatto che lo spostamento verso architetture cloud, la transizione verso una maggiore flessibilità dei costi OpEx e la fruizione di soluzioni IT in abbonamento stanno generando cambiamenti significativi. Le aziende di oggi hanno bisogno di consigli strategici, alti livelli di servizio e consulenza continua” spiega il team.

“Dall’introduzione delle nuove competenze, avvenuta nel secondo semestre 2020, il 43% dei partner che partecipano al programma hanno già potuto convertire i punti guadagnati in sconti, con riflessi positivi sulla loro redditività”.

“Il 100% delle nostre vendite avviene attraverso il canale indiretto e i nostri partner sono importantissimi per accelerare la nostra strategia verso il cloud ibrido. Siamo fortemente impegnati a investire continuamente nei nostri partner, aiutandoli ad estendere la loro value proposition e ad aumentare la redditività” ha commentato Daniel Fried, General Manager (GM) and Senior Vice President (SVP), EMEA, and Worldwide Channels di Veeam.

“La fruizione di Information Technology in abbonamento diventerà la norma, dal momento che le aziende sono focalizzate nel massimizzare il ROI attraverso la digital transformation e a ridurre i rischi adottando misure di protezione dei dati e pratiche di cybersecurity più solide”.

“La componente fondamentale sarà sempre il cliente. Le decisioni e gli investimenti che le aziende fanno, sono basate sui suggerimenti e sulle attività svolte da chi intermedia la relazione tra loro e il vendor. Veeam permette ai propri partner di offrire un livello di servizio che va oltre la semplice implementazione di una soluzione e di rispondere alle emergenti richieste dei clienti in una modalità che è vantaggiosa da un punto di vista commerciale e permette di costruire relazioni più solide e strategiche”.

Elena Bonvicino, Manager of Channel, Italy di Veeam ha dichiarato: “I miglioramenti del ProPartner Program per i VAR nell’area EMEA incoraggiano una maggiore collaborazione e partnership con tutti i nostri partner. Le novità aiuteranno i VAR, i VCSP ed i System Integrator a migliorare la conoscenza e la competenza riguardo le soluzioni Veeam ed a condividerle con altre realtà del ProPartner Network creando la migliore proposta in risposta alle specifiche esigenze del cliente finale”.

“Il focus sulle competenze, grazie alle specializzazioni già introdotte lo scorso anno ed ampliate nel 2021, creerà una serie di opportunità per i partner che potranno ampliare ulteriormente la propria base clienti, generare più business ed aumentare la propria redditività indipendentemente dal loro livello di partnership con Veeam”.

Per raggiungere l’obiettivo strategico di rafforzare la sua rete di partner tier-1, Veeam sta estendendo la gamma di vantaggi per VAR, VCSP e System Integrator sui suoi programmi ProPartner. Tra questi, misure addizionali per aiutare i partner Gold e Platinum ad aumentare i profitti derivanti dalla vendita di soluzioni Veeam, oltre che incentivi maggiori sulle trattative registrate, per premiare le prestazioni e la lealtà dei partner.

Veeam fornisce ulteriore supporto ai VAR che desiderano adottare un modello di rivendita ibrido collaborando con i VCSP – aggiungendo al loro portfolio parte dei servizi cloud forniti da questi ultimi per meglio rispondere alle richieste dei clienti e generare ulteriori flussi di fatturato.

Veeam introduce inoltre un ulteriore riconoscimento per i partner enterprise che saranno ricompensati tra gli altri per il loro contributo allo sviluppo di nuove trattative attraverso un programma di commissioni specifico.

Il rinnovamento del programma è in linea con le nuove esigenze delle aziende e metterà i partner in condizione di poter rispondere alle richieste di digital transformation, protezione dei dati e cybersecurity dei loro clienti. Inoltre, Veeam fornirà ulteriori benefici e protezioni ai suoi partner, oltre che riconoscimenti a VAR e distributori che avranno i migliori risultati.