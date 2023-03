Synology ha annunciato ufficialmente la nuova DiskStation DS1823xs+, un sistema di archiviazione dati centralizzato in formato desktop a otto vani, che può offrire con una capacità di archiviazione raw interna fino a 144TB.

Questo prodotto è adatto per consolidare dati non strutturati in uffici, effettuare backup di server ed endpoint, sincronizzare i file tra dispositivi e gestire la videosorveglianza locale. Il suo formato compatto e la flessibilità di installazione la rendono una soluzione perfetta per essere utilizzata ovunque non sia disponibile un rack server o un data center dedicato.

Julien Chen, Product Manager presso Synology, ha commentato: “La nuova DiskStation DS1823xs+ a otto vani è un server tower desktop potente, in grado di elaborare carichi di lavoro pesanti ed eseguire operazioni multitasking, ad esempio backup continui, l’archiviazione di video di sorveglianza e tanto altro”.

“Per le sue dimensioni e la capacità, la DS1823xs+ è la soluzione di archiviazione locale perfetta per situazioni in cui lo spazio disponibile è limitato e occorre una risorsa flessibile per eseguire il backup, l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati”, ha proseguito Chen.

Una proposta flessibile

La nuova DiskStation offre velocità di lettura e scrittura sequenziale di oltre 3.100 e 2.600 MB/s rispettivamente, con prestazioni I/O casuale migliorate e la possibilità di aggiungere volumi di archiviazione SSD SATA o M.2 NVMe come cache di lettura e scrittura per i volumi a piatti magnetici.

La connettività integrata 10 GbE e le opzioni per aggiungere porte 1/10/25GbE o Fibre Channel supportano applicazioni ad alta larghezza di banda. L’aggiunta di un’unità di espansione Synology DX517Si permette di estendere la capacità di archiviazione raw fino a 324 TB.

La DS1823xs+ utilizza il sistema operativo DiskStation Manager (DSM) di Synology, che semplifica l’amministrazione remota dell’archiviazione, la protezione dei dati e la manutenzione, inclusa la gestione OOB per il riavvio, il reset e la risoluzione dei problemi da remoto anche quando il sistema è spento.

Coppie di Nas possono essere impostate in configurazione attiva-passiva per ridurre al minimo i tempi di indisponibilità del servizio.