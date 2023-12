OVHcloud annuncia nuove soluzioni Public Cloud e rafforza il proprio impegno nell'AI

In occasione del Summit 2023, OVHcloud, azienda di web hosting francese, ha annunciato più di 40 nuove soluzioni per il proprio portafoglio Public Cloud.

Le innovazioni si inseriscono nella visione dell'azienda basata sulla "Innovation fro Freedom", con la volontà di offrire ai propri clienti un elevato valore aggiunto e nuove opportunità di crescita per l'intero settore.

Nuovi investimenti per un cloud più sicuro

Per le imprese sta diventando sempre più importante affidarsi a un cloud sicuro per gestire i dati e le applicazioni centrali per il business; per questo OVHcloud offre i massimi livelli di protezione delle informazioni investendo in certificazioni come l'ISO 27001, ISO 27701, C5 in Germania e AGID in Italia.

Il gruppo offre inoltre da tempo servizi con certificazione HDS (Health Data Hosting) ed è stata tra le prime aziende francesi ad aver ottenuto la qualifica SecNumCloud dell'ANSSI, la più alta certificazione al mondo che garantisce la protezione dei servizi da qualsiasi accesso esterno all'Unione Europea.

L'impegno di OVHcloud per la sicurezza non si arresta e a dicembre la compagnia aprirà un terzo data center SecNumCloud a Gravelines, in Francia, aggiungendosi a quelli di Roubaix e Strasburgo.

Il gruppo sta inoltre lavorando a una nuova offerta di Bare Metal SecNumCloud e prevede di estendere la qualifica SNC alle offerte IaaS e PaaS, a partire dall'abilitazione del suo portfolio di soluzioni PaaS nell'universo Public Cloud.

Carbon Calculator per la sostenibilità

Per aiutare le imprese a ridurre il proprio impatto ecologico, OVHcloud ha implementato il Carbon Calculator, una funzionalità che consente di stimare l'impronta di carbonio generata dai consumi cloud, dalle operazioni dei server e dalla produzione.

Carbon Calculator fornisce ai clienti Bare Metal e Hosted Private Cloud informazioni sulla loro impronta di carbonio dalla fase di produzione a quella di esecuzione dell'infrastruttura (Scope 1, 2 e 3).

A partire da gennaio, la funzionalità si arricchirà di nuovi dati di valutazione per il ciclo di vita dei processi aziendali.

Nuovi prodotti e servizi per l'offerta PaaS

Dopo aver annunciato prodotti come Metal Instances, i server auto-configuranti e pay-as-you-use, Cold Archive, il servizio storage per dati a bassa frequenza d'accesso, e OVHcloud IAM, il gruppo ha annunciato una serie di prodotti e servizi per ampliare l'offerta PaaS.

Sono da ora disponibili le nuove istanze di calcolo basate su processori AMD EPYC che usano diverse opzioni di utilizzo per carichi di lavoro che richiedono un mix bilanciato di processore, memoria e storage, hanno un'elaborazione multi-core ad alte prestazioni e un'elaborazione veloce dei dati di memoria.

Il gruppo ha inoltre annunciato il nuovo Block Storage con NVMe per il public cloud sulle opzioni di storage abilitate per Fabric nei casi d'uso in cui l'I/O è fondamentale.

In arrivo anche la nuova offerta gestita progettata con MongoDB che include un livello gratuito in modo che gli sviluppatori possano avviare e testare il database in ambiente cloud prima di cominciare coi progetti.

Il gruppo ha presentato inoltre nuovi servizi di rete layer 3 e il nuovo vRack Endpoint per affrontare i casi d'uso legati a Netapp; una dashboard di sicurezza per gestire gli eventi chiave di sicurezza; infine, il Kye Management Service, un servizio gestito per amministrare le chiavi di crittografia e proteggere i dati dei clienti.

Nel prossimo futuro OVHcloud prevede nuove evoluzioni della customer experience nel public cloud e il lancio del servizio Managed Rancher per gestire facilmente i cluster Kubernetes attraverso un unico pannello di controllo.

Le nuove soluzioni saranno rese disponibile on-premise per permettere ai clienti di accedere ai servizi nei propri data center.

Anche l'IA tra i protagonisti del Summit

Durante il Summit, il gruppo ha annunciato nuove soluzioni AI PaaS come AI Notebook, AI Training e AI Deploy che accompagnano l'intero ciclo di vita dei dati, dall'ideazione alla produzione dei modelli di machine learning.

In AI Deploy, il servizio di messa in produzione dei sistemi, OVHcloud ha inserito nuove opzioni di rendering offerte con modelli preimpostati. Il gruppo ha inoltre aggiunto molti modelli di GPU NVIDIA tra cui H100, A100, L40S, L4, A10 e H100 SXM5.

OVHcloud ha inoltre annunciato nuove soluzioni per rendere l'IA ampiamente accessibile. Con Data Platform i clienti potranno accedere a una piattaforma dati end-to-end che offre una soluzione unica e low-code per la gestione della pipeline dati. I clienti possono archiviare, gestire, analizzare e visualizzare le informazioni in tutta sicurezza e i data scientist possono creare nuovi progetti in pochi click.

AI App Builder, disponibile in versione Alpha, è una soluzione serverless completamente gestita che consente di sviluppare applicazioni AI generative contestualizzate e chatbot di supporto.

Infine, AI Endpoints facilita l'accesso ai modelli IA di uso generale tramite diverse API, rendendo l'intelligenza artificiale una commodity che non richiede troppe conoscenze da parte dei clienti.

Le altre novità del gruppo

La linea Bare Metal Cloud si arricchisce di nuove soluzioni per abilitare nuovi casi d'uso come il grid computing: Scale Second Generation combina i processori AMD e NVIDIA con le tecnologie del gruppo per ampliare gli scenari possibili.

Le linee Bare Metal Cloud più avanzate verranno aggiornate nella primavera del 2024 e sfrutteranno l'ultima generazione di chip x86 di AMD e Intel, mentre le soluzioni Rise ed Eco-range verranno aggiornate durante tutto il prossimo anno per potenziare le prestazioni in ambito networking.

Il gruppo sta continuando a investire anche sul suo ecosistema di startup offrendo ai partecipanti mentorship, opportunità di networking, corsi di formazione, consigli pratici e webinar per sfruttare le innovazioni ambito cloud.

Grazie al partner program, OVHcloud può contare su una rete robusta di collaborazioni con System Integrator e MSP dove spiccano nomi come Cap Gemini, Accenture CGI, Klee, Inetum, Deloitte e Sopra Steria.

OVHcloud espande i propri confini

Il gruppo ha infine annunciato nuove espansioni oltre i confini nazionali, rafforzando ulteriormente la propria presenza anche nelle altre aree del mondo.

Entro la primavera del 2024, OVHcloud inaugurerà un nuovo sito a Sydney e un nuovo data center a Toronto; inoltre, il data center di Mumbai verrà presto arricchito di nuove funzionalità.

La compagnia ha inoltre acquisito il provider tecnologico tedesco Gridscale per abilitare nuovi modelli di distribuzione e accelerare la propria espansione. Grazie alla tecnologia Gridscale, il gruppo amplierà l'universo del public cloud sul campo e aprirà nuovi siti in EMEA, USA e ROW, arrivando a un totale di 150. I primi due data center che sfruttano la tecnologia Gridscale sono quelli di Madrid e Bruxelles che offrono servizi di computing, file, blocchi e rete.

OVHcloud continua inoltre a sostenere il quantum computing contribuendo con risorse e strumenti che ne incentivano lo sviluppo. Oltre ai notebook quantistici già parte dell'offerta dell'azienda, sono in arrivo Alice & Bob Felis e Pulser di Pasqal, per un totale di 5 notebook quantistici disponibili entro la fine del 2023.