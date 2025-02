Microsoft segna una svolta nel calcolo quantistico

Microsoft ha annunciato una svolta significativa nel campo del quantum computing, presentando il processore Majorana 1. Questo nuovo chip, frutto di 17 anni di ricerca, promette di rivoluzionare il settore dei computer quantistici grazie alla capacità di ospitare fino a un milione di qubit su un singolo chip delle dimensioni di una CPU tradizionale.

Il breakthrough di Microsoft si basa sulla creazione del primo "topoconduttore" al mondo, un nuovo tipo di materiale in grado di osservare e controllare le particelle Majorana per creare qubit più affidabili. Questa innovazione potrebbe accelerare notevolmente lo sviluppo di computer quantistici in grado di risolvere problemi su scala industriale.

Un singolo chip con un milione di qubit potrebbe eseguire simulazioni molto più accurate.

Il cuore dell'innovazione risiede nell'utilizzo delle particelle Majorana, teorizzate dal fisico Ettore Majorana nel 1937, al posto degli elettroni tradizionali. Microsoft ha sviluppato un nuovo materiale composto da arseniuro di indio e alluminio, posizionando otto qubit topologici su un chip con il potenziale di scalare fino a un milione.

Zulfi Alam, vicepresidente aziendale del settore quantistico di Microsoft, ha dichiarato: "Dopo 17 anni, stiamo mostrando risultati che non sono solo incredibili, ma reali. Ridefinirà fondamentalmente come si svolgerà la prossima fase del viaggio quantistico."

L'avanzamento di Microsoft nel quantum computing potrebbe avere profonde implicazioni per vari campi scientifici. Un computer quantistico con un milione di qubit potrebbe migliorare significativamente la comprensione del mondo naturale e portare a progressi rivoluzionari in medicina e scienza dei materiali.

Chetan Nayak, Microsoft Technical Fellow, ha spiegato l'approccio del team: "Abbiamo fatto un passo indietro e ci siamo chiesti 'Ok, inventiamo il transistor per l'era quantistica. Quali proprietà deve avere?' Ed è così che siamo arrivati qui."

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha selezionato Microsoft come una delle due aziende che avanzeranno alla fase finale del suo programma Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing (US2QC). Microsoft si impegna ora a costruire un prototipo di computer quantistico fault-tolerant basato su qubit topologici "in anni, non decenni".

Nayak ha sottolineato l'importanza di questo traguardo: "Un computer quantistico da un milione di qubit non è solo una pietra miliare, è una porta d'accesso alla risoluzione di alcuni dei problemi più difficili del mondo. La nostra strada verso il quantum computing utile è chiara. La tecnologia di base è provata e crediamo che la nostra architettura sia scalabile."

Questa svolta potrebbe accelerare significativamente lo sviluppo di computer quantistici pratici, aprendo nuove frontiere nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica. La capacità di Microsoft di scalare i qubit topologici potrebbe rappresentare un punto di svolta nella corsa globale verso la supremazia quantistica.