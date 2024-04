Microsoft e Quantinuum hanno reso il quantum computing più affidabile

Microsoft e Quantinuum, la più grande azienda indipendente di calcolo quantistico al mondo, hanno dimostrato che è possibile creare qubit logici con un tasso di errore 800 volte migliore di quello dei qubit fisici, sbloccando così un nuovo livello di elaborazione quantistica ancora più resiliente.

Uno dei problemi più importanti per la computazione quantistica è il "rumore", ovvero i disturbi generati da campi magnetici, dalle interferenze del WiFi e dagli stessi qubit che si influenzano gli uni con gli altri. Il rumore influenza pesantemente e inficia l'accuratezza dei calcoli e impedisce ai computer quantistici di superare le capacità di quelli classici.

Le due compagnie sono riuscite a creare quattro qubit logici altamente affidabili a partire da soli 30 qubit fisici. Unendo il sistema di virtualizzazione dei qubit di Microsoft all'hardware della trappola ionica di Quantinuum, le aziende hanno eseguito più di 14.000 esperimenti individuali senza un solo errore non corretto.

Grazie alla creazione dei qubit logici, Microsoft e Quantinuum sono riuscite ad eseguire diverse "estrazioni attive della sindrome", ovvero diagnosticando e correggendo gli errori senza distruggere i qubit. Questo procedimento è fondamentale perché consente di eseguire computazioni più lunghe e complesse senza fallimenti, necessarie a raggiungere una computazione quantistica resistente agli errori.

"Per la prima volta nel settore stiamo passando dal livello 1 Foundational al livello 2 di quantum computing resiliente" ha affermato Jason Zander, EVP, Strategic Missions and Technologies di Microsoft. "Stiamo entrando nella fase successiva per risolvere problemi significativi con computer quantistici affidabili".

Questa innovazione può accelerare in modo significativo il processo di creazione di una computazione quantistica universale e tollerante agli errori che darà la possibilità di risolvere i principali problemi di calcolo e rivoluzionando ambiti come la scienza dei materiali e la scoperta di farmaci.

Usando supercomputer ibridi alimentati da qubit logici affidabili, le aziende possono godere di vantaggi scientifici e commerciali.

"Si tratta di una svolta importante per il calcolo quantistico. La collaborazione tra Quantinuum e Microsoft ha stabilito un passo avanti cruciale per l'industria e ha dimostrato una pietra miliare fondamentale sul percorso verso un supercalcolo ibrido classico-quantistico in grado di trasformare la scoperta scientifica" ha dichiarato il dr. Krysta Svore, ingegnere e VP dello sviluppo quantistico avanzato per Microsoft Azure Quantum.

Le funzionalità avanzate basate su questi qubit logici saranno disponibili in anteprima privata per i clienti di Azure Quantum Elements nei prossimi mesi.