L'era del quantum computing è sempre più vicina

L'era del quantum computing si fa sempre più vicina e la partnership tra Equinix e Alice & Bob, start-up francese del settore del quantum computing, ne è una riprova.

La tecnologia quantistica è in grado di eseguire carichi di lavoro ad alta intensità come la simulazione, l'ottimizzazione di processi, l'esecuzione di algoritmi di machine learning e di crittografia.

Negli ultimi anni si è parlato molto di quantum computing e, sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, questa tecnologia ha il potenziale di rivoluzionare i processi industriali, arricchire la comprensione dell'universo e contribuire a combattere il cambiamento climatico. I computer quantistici promettono di risolvere problemi che con i computer tradizionali richiederebbero migliaia di anni.

La tecnologia di Alice & Bob si basa sui cat qubit, superconducting quantum bit autocorrettivi che rendono il calcolo quantistico universale e a prova di errore. I quantum bit attuali sono sensibili a errori di calcolo che impediscono di trarre beneficio dalla tecnologia; per questo la start-up sta lavorando a nuovi qubit insensibili al problema del bit-flip.

La tecnologia dei qubit si basa sull'uso di uno schema a doppio fotone che mantiene invariato il livello di energia del sistema e protegge i qubit dagli errori, riducendo al contempo l'area dei chip richiesta per l'implementazione.

Tra i settori che stanno cominciando ad affidarsi al quantum computing ci sono quelli dell'energia sostenibile, dei prodotti chimici e farmaceutici e dei prodotti finanziari. Queste industrie sono le stesse che hanno il maggior potenziale di subire un cambiamento profondo, con guadagni che potrebbero raggiungere gli 1,3 trilioni di dollari entro il 2035.

Già l'anno scorso un report dell'Osservatorio Quantum Computing aveva evidenziato che le aziende italiane erano tra le realtà europee che stavano investendo maggiormente nel settore; la collaborazione tra le due compagnie potrebbe aprire a nuovi scenari d'innovazione e aiutare sempre più imprese a investire sui benefici della computazione quantistica.

La collaborazione tra le due realtà consentirà ai clienti di Equinix, in Italia e in tutto il mondo, di beneficiare di un accesso sicuro alla tecnologia quantistica di Alice & Bob e ai servizi di strategia quantistica per sbloccare nuove opportunità di business del valore di miliardi di dollari.