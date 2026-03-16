Per decenni, l'automazione industriale ha puntato sulla ripetizione: macchine veloci, precise, infaticabili, ma incapaci di adattarsi a qualsiasi cosa che si discostasse dallo script programmato.

L'AI degli ultimi anni ha aggiunto un layer di intelligenza, ma in larga parte confinato a sistemi di planning, analytics e ottimizzazione — lontano dall'esecuzione fisica, dal pavimento della fabbrica, dal braccio robotico che deve afferrare un oggetto che non è esattamente dove dovrebbe essere.

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Da un po' di tempo però si parl molto di ciò che MIT Technology Review definisce "physical AI": vale a dire il passo successivo: intelligenza che non solo pianifica, ma percepisce, ragiona e agisce nel mondo fisico. Robot che si adattano in tempo reale. Agenti AI che coordinano sistemi eterogenei. Sistemi che imparano dall'ambiente invece di richiedere riprogrammazione ogni volta che qualcosa cambia.

Il gap che l'automazione tradizionale non riesce a colmare

L'automazione classica eccelle nella ripetizione, ma fatica con l'adattabilità. Gli operatori umani portano giudizio e contesto, ma sono vincolati dalla scala. La physical AI è progettata per chiudere questo gap: sistemi guidati dall'umano ma operati dall'AI, dove le persone definiscono l'intenzione e i sistemi intelligenti eseguono, imparano e migliorano nel tempo.

Un robot tradizionale in una linea di assemblaggio è calibrato per un componente specifico in una posizione specifica. Un sistema di physical AI può riconoscere che il componente è leggermente spostato, adattare la presa, segnalare l'anomalia, e aggiornare il proprio modello per gestire variazioni simili in futuro — tutto senza intervento umano diretto.

Una nuova capacità che si inserisce in un contesto di crescente complessità delle supply chain, carenza di manodopera specializzata, e pressione a innovare più velocemente senza sacrificare qualità o sicurezza.

Microsoft e NVIDIA: la piattaforma che porta il physical AI in produzione

Microsoft e NVIDIA stanno costruendo insieme l'infrastruttura per portare la physical AI dall'R&D all'esecuzione industriale su scala, come analizzato da MIT Technology Review. L'approccio è basato sulla simulazione: sviluppare e testare sistemi robotici in ambienti virtuali prima di deploiarli nel mondo reale, riducendo drasticamente i rischi e i costi di testing fisico.

Il pilastro NVIDIA è Omniverse, la piattaforma di simulazione fisica che permette di creare gemelli digitali di fabbriche e impianti produttivi, testare scenari operativi in accelerato, e addestrare modelli robotici in ambienti sintetici. Il pilastro Microsoft è l'integrazione con Azure e con gli strumenti enterprise già usati dalle organizzazioni manifatturiere — dall'ERP ai sistemi di gestione della produzione.

Il concetto chiave che emerge da questa collaborazione è quello di sistemi agentici industriali: non singoli robot, ma reti di agenti AI che coordinano macchinari, logistica, controllo qualità e manutenzione in modo integrato. È un salto di complessità rispetto all'automazione puntuale che ha caratterizzato l'Industria 4.0.

Due prerequisiti non negoziabili: intelligenza e fiducia

Le aziende manifatturiere che stanno facendo questa transizione con successo condividono due caratteristiche.

La prima è ovvia: serve intelligenza reale nel sistema , non automazione generica.

, non automazione generica. La seconda è meno discussa ma altrettanto critica: serve fiducia. Un sistema AI che ottimizza una linea di produzione ma non è comprensibile agli operatori, o che prende decisioni che non possono essere verificate, non sopravvive all'adozione reale in ambienti dove la sicurezza e la qualità sono non negoziabili.

L'explainability — la capacità di spiegare perché un sistema ha preso una certa decisione — spesso è stata considerata come una questione secondaria, una faccenda etica utile per fare conversazione ma inutile per chi deve "fare le cose per davvero.

Una visione sbagliata, ma nel manifatturiero l'errore può costare molto caro. Per questo la spiegabilità va trasformata in un requisito operativo. Quando un agente AI ferma una linea di produzione perché ha rilevato un'anomalia, gli operatori devono capire il ragionamento per decidere se fidarsi della decisione o sovrascriverla.

Il quadro più ampio: dalla fabbrica al sistema economico

La physical AI può aumentare ulteriormente l'efficienza produttiva, ma anche dare alla produzione un rinnovato vantaggio competitivo. E di certo l'industria italiana potrebbe trovare grande giovamento se avesse questo tipo di vantaggio. Le nazioni e le regioni che riescono ad adottare physical AI su scala potrebbero compensare parzialmente gli svantaggi di costo del lavoro che hanno storicamente spostato la produzione verso economie a basso salario.

In altre parole, potremmo tenere le fabbriche in Italia e offrire buoni compensi a chi ci lavora, se riuscissimo a sfruttare questa opportunità.

Anche se, ovviamente, tutti nel mondo stanno cercando di fare la stessa cosa. Non è un caso che la Cina stia investendo pesantemente sia nel physical AI (robotica avanzata, gemelli digitali industriali) che negli agenti AI software che stanno guidando la domanda di hardware di nuova generazione. Le due traiettorie — AI nel software e AI nel mondo fisico — stanno convergendo verso un unico punto: sistemi intelligenti che possono eseguire lavoro complesso con supervisione umana minima, sia nel digitale che nell'analogico.

Come già documentato, l'AI sta ridefinendo i ruoli in azienda partendo dai livelli entry: il physical AI estende questa trasformazione dal mondo digitale al pavimento della fabbrica.

La domanda per chi lavora nell'industria non è più se il physical AI arriverà — sta già arrivando. La domanda è chi costruirà i sistemi, chi definirà gli standard di fiducia e sicurezza, e chi avrà il vantaggio di essere già operativo quando la transizione diventerà imperativa invece che opzionale. Su questo fronte, OpenAI sta già testando agenti AI integrati con sistemi fisici come Atlas.