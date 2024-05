Progetto ITac@: le partecipanti sono disponibili all'inserimento lavorativo

ITac@, il progetto nato lo scorso anno per consentire alle donne, sia italiane che straniere, di sviluppare competenze digitali e migliorare la propria condizione occupazionale, si è concluso e sta portando sul mercato 180 nuove risorse pronte a un inserimento lavorativo.

Nato dalla collaborazione tra il mondo non profit di ISF, COPE e CIAC e quello profit di Impactskills, Mygrants e Intesys, il progetto mira a massimizzare le competenze delle partecipanti rendendole più autonome grazie allo sviluppo di nuove skill richieste dal mercato.

Negli ultimi mesi le partecipanti hanno acquisito competenze digitali e trasversali e hanno approfondito il mercato del lavoro; ora aziende, agenzie interinali, head hunters e associazioni esse attingere a questo nuovo pool di profili professionali validati pre e post-formazione.

Le 180 donne hanno sviluppato conoscenze per l'uso dei principali strumenti di produttività, come Excel, Word e altri, studiato HTML, CSS, Javascript e tool di No Code/Low Code e si sono specializzate in diversi percorsi che hanno approfondito React, Excel Avanzato, Wordpress, il Social Media Management, Canva e PHP.

Pexels

Piccole e medie imprese, corporate e agenzie interinali possono aderire all'ultima fase del progetto per soddisfare il proprio fabbisogno occupazionale. Per procedere con la ricerca del personale è sufficiente iscriversi sul sito del progetto esplicitando il numero di persone a cui sono interessate e le caratteristiche a cui devono rispondere; verrà quindi avviata una selezione specifica mirata sulle competenze ricercate e i profili più in linea con le esigenze potranno essere contattati per i colloqui individuali.