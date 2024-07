Qlik si riconferma tra i Leader del Magic Quadrant di Gartner

Qlik ha annunciato che, per il quattordicesimo anno consecutivo, è stata nominata tra i Leader del Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme di Analytics e Business Intelligence, sulla base della Completezza di Visione e Capacità di Esecuzione.

" Il nostro costante riconoscimento come Leader da parte di Gartner evidenzia la nostra incessante dedizione all'innovazione , aiutando i nostri clienti a cogliere le opportunità che l'IA presenta" ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik. "Ciò che facciamo è fornire alle aziende gli strumenti di analisi di cui hanno bisogno per sfruttare al meglio l'IA, trasformando i dati in un vantaggio competitivo".

I progressi tecnologici di Qlik sono stati fondamentali per porre l'azienda tra i Leader del Magic Quadrant. Tra i risultati più degni di nota, la compagnia segnala di aver integrato l'analisi descrittiva, predittiva e prescrittiva basata su IA per aiutare le imprese ad accelerare i processi decisionali.

Qlik ha anche messo a disposizione AutoML, una soluzione di IA predittiva che permette ai team di addestrare modelli, formulare e pianificare decisioni in modo semplice e code-free. L'adozione da parte di Qlik Cloud dell'integrazione di LLM, inoltre, ha permesso agli utenti di ogni livello di competenza di approfondire le proprie analisi ottenendo risposte contestuali.

La compagnia è stata riconosciuta tra i Leader del Magic Quadrant anche per l'introduzione delle customer-managed keys e della crittografia avanzata dei dati in Qlik cloud. Le due funzionalità supportano la conformità normativa e gli standard di sicurezza in vari settori critici.

Infine, la posizione di Qlik si è rafforzata anche grazie a collaborazioni strategiche con leader del cloud come AWS e Google Cloud e a partnership con integratori di sistemi quali Accenture e Cognizant che hanno migliorato l'utilità complessiva dell'offerta cloud.

"Crediamo che la nostra posizione di Leader nel Magic Quadrant di Gartner confermi il nostro impegno nello spingerci oltre i confini di ciò che è possibile fare nel campo della data analytics" ha dichiarato Brendan Grady, General Manager della Business Unit Analytics di Qlik. "Sono altresì entusiasta della nostra nuova offerta Qlik Answers, che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per fornire insight comprensibili, a partire dai vasti dati non strutturati, per lo più non sfruttati, presenti nelle aziende".