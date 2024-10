QNAP aggiunge Airgap+ in Hybrid Backup Sync per il backup isolato

QNAP ha annunciato Airgap+, una funzionalità di backup isolato integrata in Hybrid Backup Sync (HBS), soluzione di backup e recupero di dati completa. La nuova feature offre alle aziende una maggiore sicurezza delle informazioni, recupero più rapido e protezione solida contro i ransomware.

Nel backup di tipo air-gap, una copia di backup dei dati viene conservata offline e disconnessa dalla rete. Airgap+ si occupa di questa esigenza creando un isolamento logico tra i sistemi NAS, garantendo un livello di sicurezza aggiuntivo e una maggiore integrità.

"Airgap+ rappresenta una svolta per le aziende che vogliono rafforzare le proprie strategie di protezione dei dati. Fornendo HBS con Airgap+, insieme ai controlli di integrità dei dati esistenti, le soluzioni NAS di QNAP aiutano le aziende a estendere più facilmente il loro piano di backup a una moderna strategia 3-2-1-1-0" ha commentato Amol Narkhede, Direttore della BU SAAS Backup eData Management.

Rispetto ai tradizionali nastri LTO e ai backup basati su cloud, Airgap+ promette un ripristino dei dati più veloce senza cablaggi o hardware aggiuntivi.

Grazie alla configurazione semplice, gli utenti possono abilitare facilmente la funzionalità e attivare contestualmente WORM (Write Once Read Many) per rafforzare la protezione.

Affidandosi ai NAS QNAP, inoltre, i clienti possono fare affidamento su connessioni 10/25/100 GbE, aumentando quindi la velocità di backup rispetto all'1 GbE degli LTO, e accendere o spegnere da remoto i dispositivi.

Airgap+ è supportato dai router QHora-321 e QHora-322 con il sistema operativo QuRouter v.2.4.2 (o superiore). La funzione è disponibile in Hybrid Backup Sync (HBS 3) v25 e successive.