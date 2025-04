Server Aruba a -25%, anche i servizi aggiuntivi: cogli l’occasione per il tuo NAS

Se state valutando un upgrade della vostra infrastruttura IT o volete iniziare un nuovo progetto con basi solide e affidabili, questo è senza dubbio il momento giusto per agire. Aruba propone una promozione davvero interessante e conveniente: fino al 4 maggio, utilizzando il coupon "Ready25", avete la possibilità di ottenere uno sconto del 25% sull'acquisto di un server della famiglia Ready per una durata di almeno 12 mesi. È un’offerta pensata per aziende, studi professionali e team IT che desiderano migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza dei propri sistemi, mantenendo però sotto controllo i costi e ottimizzando le risorse a disposizione.

N.B: applicate il coupon "Ready25" per ottenere il 25% di sconto.

-25% su server Ready, perché approfittarne?

Uno degli aspetti più vantaggiosi di questa promozione è che non riguarda solo i server, ma si estende anche a una serie di servizi aggiuntivi fondamentali, inclusi nello stesso ordine. Parliamo di strumenti che rappresentano il cuore di un’infrastruttura IT moderna: Smart Storage per una gestione flessibile dei dati, Cloud Backup per la protezione e il recupero delle informazioni, Firewall per la sicurezza delle reti e Switch fisici o in modalità Switch as a Service. Una combinazione perfetta anche per chi sta pianificando o potenziando un sistema NAS, garantendo prestazioni elevate e una gestione semplificata.

Va sottolineato anche che il risparmio si estende all’intero periodo dell’ordine e non si limita solo al primo pagamento. Questo significa che potrete beneficiare del 25% di sconto per tutta la durata del contratto, ottenendo un taglio significativo dei costi a lungo termine. Inoltre, per tutti gli ordini di almeno 6 mesi, Aruba offre anche il setup gratuito del server, eliminando un ulteriore costo iniziale e semplificando il processo di attivazione per chi vuole partire subito.

In un contesto in cui la digitalizzazione continua a evolversi rapidamente, cogliere opportunità come questa può fare la differenza. Affidandovi a un partner solido come Aruba, potrete rafforzare la vostra infrastruttura IT, aumentare l'affidabilità dei vostri servizi digitali e affrontare le sfide tecnologiche future con maggiore serenità.

