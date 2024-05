QuObjects di QNAP ottiene la certificazione Veeam Ready - Object with Immutability

QNAP ha annunciato che la sua soluzione storage a oggetti compatibile S3 "QuObjects" ha ottenuto la certificazione Veeam Ready - Object with Immutability per QTS e QuTS Hero che conferma l'affidabilità di QuObjects come soluzione di backup a oggetti sicura per le aziende.

La soluzione per NAS QNAP offre velocità di lettura/scrittura fino a 20 volte superiore rispetto ai servizi cloud convenzionali, un'architettura flessibile e scalabile e la flessibilità dello storage a oggetti. QuObjects risponde alle diverse esigenze applicative delle aziende garantendo maggiore efficienza dei costi, anche con carichi di lavoro impegnativi come machine learning e data lakes.

QuObjects supporta la funzionalità Object Lock per garantire l'immutabilità dei dati, protezione ulteriore contro i ransomware, gli attacchi e gli errori umani. Se abbinato a funzioni aggiuntive di controllo degli accessi e autenticazione, offre protezione completa per la sicurezza dei dati a oggetti.

"La sicurezza dei dati è fondamentale per le aziende. Grazie a QuObjects certificato certificato Veeam Ready - Object with Immutability, consentiamo alle organizzazioni che utilizzano le soluzioni Veeam di scegliere con fiducia NAS QNAP per l'archiviazione e il backup di oggetti S3 on-premise, godendo di una trasmissione rapida, di un'ampia scalabilità e di una sicurezza costante" ha dichiarato Jimmy Tam, Product Manager di QNAP.