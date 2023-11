Recensione Asus ExpertWiFi Mesh (EBR63 + EBM68)

Asus continua a coltivare ed espandere la sua linea Expert, che oltra a ottimi laptop come l’ExperBook B9, include anche dispositivi di rete della linea ExpertWifi.

Abbiamo provato il sistema mesh composto da questi due elementi, il router Asus ExpertWiFi EBR63 (€150 circa) e una coppia di satelliti Asus ExpertWifi EBM68 (confezione da due, €285 circa). In totale costa poco meno di 400 euro, che possono sembrare tanti ma è una spesa del tutto ragionevole per rispondere alle esigenze di connettività in un contesto professionale.

Anzi, a ben guardare è un sistema Mesh che potrebbe essere interessante anche a casa, e sicuramente un alternativa a sistemi più rinomati come Orbi o Google Wi-Fi.

In effetti, Asus ExpertWiFi è una soluzione incredibilmente economica per gestire la connettività aziendale. Asus infatti lo propone come la soluzione per migliorare la connettività in locali pubblici, piccoli uffici, cliniche e altre aree simili. Situazioni dove questo sistema rende possibile creare reti veloci, sicure e stabili, spendendo una frazione rispetto ad altre soluzioni concorrenti.

Asus racconta alcuni casi specifici sulla sua pagina dedicata alla connettività per le PMI, e abbiamo rilevato che effettivamente, grazie a funzioni specifiche e alla compatibilità con la tecnologia Asus AiMesh, ExpertWiFi rappresenta una risposta concreta ed economica alle esigenze di connettività delle piccole imprese.

Design

Il router Asus ExpertWiFi EBR63 si distingue per un design che prioritizza la praticità e la funzionalità, garantendo una solida esperienza di rete per le piccole imprese. Con quattro antenne esterne, il dispositivo offre una copertura affidabile senza fronzoli estetici, concentrandosi sulla sua essenziale funzione di mantenere una connessione stabile.

La struttura del router è progettata per adattarsi alle esigenze degli ambienti aziendali, offrendo la possibilità di montaggio a parete tramite ganci dedicati o posizionamento orizzontale su superfici piane. Questa flessibilità consente una configurazione adatta a diversi spazi di lavoro senza compromettere l'efficienza.

Le porte LAN gigabit e le porte USB 3.2 e 3.0 sono posizionate strategicamente per agevolare l'accesso anche se il router è montato a parete. Sicuramente Asus ha dato grande peso alla praticità, anche a costo di sacrificare un pochino l’estetica - una scelta con cui siamo totalmente d’accordo. L'orientamento intuitivo delle porte e degli indicatori LED facilita la gestione delle connessioni e delle attività di rete senza fronzoli inutili.

In ogni caso, la colorazione bianca lo rende discreto e non dovrebbe essere difficile inserirlo in un contesto aziendale.

Satelliti

Il design innovativo dell'ASUS ExpertWiFi EBM68 Business Mesh System è progettato per garantire un'installazione facile e un'ottimizzazione del segnale. Con opzioni di montaggio a parete e un supporto versatile, questo dispositivo si adatta facilmente alle esigenze specifiche di ogni ambiente aziendale. Il suo alloggiamento verticale incorpora una CPU quad-core, antenne a 45° e un circuito stampato appositamente progettato per migliorare la potenza del segnale WiFi. Il doppio dissipatore di calore assicura una massima dissipazione del calore, garantendo prestazioni affidabili.

Ogni satellite include una porta WAN da 2,5 Gbps, una porta USB 3.2 Gen 1 e tre porte LAN gigabit con aggregazione LAN - opzioni che dovrebbero coprire tutte le esigenze di un piccolo ufficio altri ambienti professionali.

Design, in breve: il router di Asus non è bellissimo ma predilige funzionalità e praticità. Asus ha replicato lo stesso approccio con i satelliti, che offrono molte porte e molta versatilità. Ma sono anche un po’ più bellini da vedere

Cosa significa “connettività business”?

Un sistema Wi-Fi Mesh può avere senso sia a casa sia in ufficio, e in effetti i prodotti in circolazione si possono usare indifferentemente in un contesto oppure nell’altro. Tuttavia questi dispositivi di Asus sono proposti come prodotti “professionali”.

Significa che hanno qualcosa di diverso rispetto a quelli destinati all’uso domestico? Beh, in buona parte sono identici, ma fanno a meno di alcune specificità,come per esempio il design aggressivo dei router gaming.

Le differenze principali tra i router e i dispositivi per la connettività destinati al consumatore e quelli orientati al business spesso riguardano le funzionalità, le prestazioni e la sicurezza. Ecco alcune differenze chiave offerte dall’Asus ExpertWiFi EBR63

Funzionalità di gestione avanzate: i prodotti business solitamente offrono funzionalità di gestione avanzate, come la configurazione remota, il monitoraggio della rete, le impostazioni di sicurezza personalizzate e altre opzioni di amministrazione che sono più avanzate rispetto a quelle offerte dai prodotti consumer.

Reti multiple: Asus ExpertWiFi EBR63 permette di creare facilmente reti Wi-Fi aggiuntive. Potrete farne uno per lo staff e un’altra per i clienti, oppure una per gli studenti e una per gli ospiti, e così via. In genere i prodotti domestici supportano solo una seconda rete guest (e a volte nemmeno quella). Con Asus ExpertWiFi EBR63 è possibile creare fino a 5 reti diversi grazie alla tecnologia SDN (Software Defined Network).

Maggior numero di connessioni simultanee: un sistema Mesh aziendale come questo di Asus può supportare un maggior numero di dispositivi connessi, oltre che un maggior numero di satelliti. Una qualità necessaria in ambienti dove ci saranno molte persone con l’esigenza di collegarsi.

Sicurezza avanzata: il sistema ExpertWiFi permette di crearsi una propria VPN in modo indipendente da fornitori terzi, e include anche funzioni di sicurezza aggiuntive come ASUS AirProtection Pro (in collaborazione con TrendMicro).

Inoltre, come regola generale i prodotti di categoria business hanno un maggiore affidabilità nel tempo: si rompono di meno, e questo può essere fondamentale se vogliamo garantire una connettività che non sia solo sicura e ad alte prestazioni, ma anche affidabile. Supporto tecnico specializzato: I prodotti business spesso includono un livello di supporto tecnico più specializzato, in grado di assistere le aziende con problemi più complessi e fornire soluzioni personalizzate.

Caratteristiche e funzionalità

Questo router Wi-Fi è conforme allo standard IEEE 802.11ax, conosciuto anche come Wi-Fi 6. Quando si utilizza la connettività 802.11ax, l'EBR63 consente velocità fino a 2.402 Mbit/s a 5 GHz e 574 Mbit/s a 2,4 GHz. Manca il supporto allo standard Wi-Fi6E, ma i miglioramenti sono marginali e di sicuro ci si può convivere.

Il router Asus Expert Wi-Fi EBR63 emerge come una soluzione completa, unendo una serie di caratteristiche e funzionalità concepite per garantire un'esperienza di connettività affidabile e avanzata alle piccole imprese. Con una velocità AX3000 Dual-Band WiFi 6 (802.11ax), il dispositivo offre prestazioni di alto livello, raggiungendo una velocità massima di 3000 Mbps, sostenuta da canali da 160 MHz che garantiscono un'efficienza superiore nelle attività online.

Nelle condizioni ideali e con dispositivi compatibili, questo tipo di prestazione permette di sfruttare al massimo la vostra connessione da 10 Gbps, se siete tra i fortunati ad averne una. E naturalmente potrete usare tutta la banda di connessioni meno prestanti.

Ciò che distingue l'EBR63 è la sua natura all-in-one, integrando le funzioni di router, switch e gateway di sicurezza in un singolo access point. Questa integrazione semplifica notevolmente la gestione della rete aziendale, consentendo un'implementazione più agevole e una connettività stabile che risponde in modo mirato alle esigenze delle piccole imprese. Lo si può collegare direttamente al modem, facendolo diventare il fulcro della rete aziendale. Ma è anche possibile usarlo come elemento aggiuntivo in una infrastruttura esistente.

L'EBR63 è progettato per offrire una gestione flessibile della rete. Con la capacità di supportare fino a 5 SSID e VLAN, il router consente una personalizzazione dettagliata della rete aziendale. L'implementazione delle reti autodefinite (SDN) facilita la segregazione e la prioritizzazione dei dispositivi, creando un ambiente di lavoro sicuro e ben organizzato.

Il portale ospiti personalizzabile dell'EBR63 rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo alle aziende di adattare l'esperienza di connessione dei visitatori alle proprie esigenze specifiche. Con possibilità di branding e modelli visivi personalizzati, questo aspetto aggiunge un tocco personalizzato alla connettività aziendale.

Una caratteristica notevole è la porta USB utilizzabile come WAN di backup, fornendo una soluzione integrata per mantenere una connessione Internet affidabile. Questa funzionalità è particolarmente utile per prevenire interruzioni nella connettività, offrendo un piano di backup pratico e integrato. In concreto, si può prendere un modem LTE/5G con connessione USB-A e collegarlo al router Asus: lo userete in caso la rete principale dovesse avere problemi, e il passaggio sarà automatico.

Per quanto riguarda l'estendibilità, il router supporta un massimo di 12 connessioni a nodo, offrendo alle aziende la possibilità di espandere la propria rete in modo significativo. La compatibilità con i prodotti ASUS AiMesh aggiunge ulteriori opzioni di estensione per rispondere alle crescenti esigenze aziendali.

Se lo spazio da coprire è molto, tutte le funzioni citate si possono “portare più lontano” usando i satelliti Mesh Asus ExpertWiFi ENM68, collegabili sia tramite rete wireless sia via cavo - questa seconda opzione è consigliabile se vanno messi molto lontani dal router principale o se ci sono molti ostacoli che degradano il segnale Wi-Fi.

Esperienza d’uso

Com’è utilizzare il sistema mesh ExpertWi-Fi di Asus?

Installazione

La prima installazione è davvero una passeggiata. Basterà posizionare il router nel punto desiderato, fare i collegamenti e accendere. Se usate anche i satelliti, è meglio procedere alla loro installazione dopo aver completato quella del router ExpertWiFi EBR63. Ma se vi sentite avventurosi, potete anche fare tutto in un unico passaggio.

Come tutti i sistemi moderni, la procedura più consigliabile e scaricare l’applicazione Asus ExpertWifi e fare tutto da lì. Troverete tutti gli strumenti necessari per creare le reti aggiuntive, impostare limiti di utilizzo, bloccare certi siti e altro ancora. L’applicazione poi serve anche per monitorare la propria rete in ogni momento, anche da remoto (se si attiva tale funzionalità).

Usabilità del Software

L'interfaccia utente è progettata con attenzione per favorire un accesso agevole alle funzioni principali. La disposizione logica degli elementi, le icone intuitive e i menu ben strutturati consentono agli utenti di apprendere rapidamente e sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte. Inoltre, la possibilità di personalizzare l'interfaccia secondo le preferenze individuali aggiunge un tocco di flessibilità apprezzato.

La sincronizzazione tra dispositivo e smartphone è sempre velocissima e impeccabile. In ogni caso è sempre disponibile la tradizionale interfaccia web, per gestire tutte le funzioni usando un normalissimo browser.

iMesh è una parte dell'interfaccia in cui è possibile aggiungere nodi alla rete (fino a un massimo di 12), visualizzare la loro topologia, effettuare ottimizzazioni, ecc. Qui è possibile vedere anche lo stato di ciascun nodo, verificare il firmware, la velocità e il modo in cui è collegato al router principale, lo stato delle porte, la velocità della connessione, ecc.

Abbiamo poi l'opzione Self-Defined Network che offre la configurazione di una rete definita - dipendente, portale per gli ospiti, rete per gli ospiti, rete con durata predefinita, rete IoT e rete VPN. Ci sono anche scenari predefiniti e la possibilità di configurare completamente una nuova rete che si desidera abilitare. Quando si definisce una nuova rete nella variante più semplice, si inseriscono SSID, password, RADIUS e metodo di autenticazione. L'opzione del server VPN offre l'uso di PPTP, OpenVPN, IPSec VPN e opzioni WireGuard VPN.

(quasi) Nessun problema da segnalare

Durante il tempo in cui abbiamo usato il mesh di Asus, non abbiamo notato problemi rilevanti: una volta configurato il tutto, la connessione ha sempre funzionato al massimo delle capacità. In caso di problemi, c’è un servizio di assistenza sempre disponibile e una community attiva (in inglese) che fornisce tutti gli strumenti necessari per affrontare eventuali sfide, garantendo un'esperienza utente senza intoppi.

Usando l’interfaccia web,la funzione di monitoraggio del traffico si è dimostrata un po’ troppo pesante, finendo per causare un notevole rallentamento del browser e del sistema. Comunque è durato poco, e non si può escludere che fosse colpa di Google Chrome.

Conclusioni

Tutto considerato, il router Asus ExpertWiFi EBR63 insieme ai satelliti satelliti Asus ExpertWifi EBM68 sono una scelta eccellente per la connettività in ambienti professionali.

Si tratta di un sistema mesh che costa meno della maggior parte di sistemi consumer corrispondenti. Di per sé questo dettaglio sarebbe sufficiente a preferirli, in contesti dove il rapporto prezzo/prestazioni ci interessa in modo particolare.

Ma questo sistema mesh offre anche alcune caratteristiche specifiche molto utili in ambienti business. La funzione SDN in particolare può essere determinante, ed è sicuramente una ragione per scegliere Asus ExpertWiFi - ad essa si aggiungono prestazioni solide, grande versatilità e un’app ben fatta