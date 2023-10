Migliori ripetitori, o range extender, Wi-Fi (ottobre 2023)

1. Netgear EX8000 Il meglio del meglio Il Netgear EX8000 è un ripetitore di alta gamma per chi cerca massime prestazioni, con velocità fino a 3000 Mbps, copertura di 180 metri quadri e una terza banda per un'ottima esperienza gaming. € 169.9 da Amazon

Fino ad ora, vi abbiamo proposto prodotti che vantano un buon rapporto qualità-prezzo. Adesso, però, cambiamo registro. Il Netgear EX8000 è un ripetitore creato per chi non vuole fare concessioni e è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di ottenere un'esperienza senza pari. Questo dispositivo si distingue per una velocità teorica massima di 3000 Mbps (375 MB/s), opera su tre bande (2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz) e, soprattutto, è compatibile con lo standard Easy Mesh. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la portata teorica massima è di addirittura 180 metri quadri. L'esperienza utente può essere personalizzata a piacimento sia attraverso il browser che tramite smartphone (app Nighthawk). L'aggiunta della terza banda assicura un'ottima esperienza gaming con il ripetitore.

2. Netgear EX6250 Il miglior ripetitore di fascia media Il Netgear EX6250 è un ripetitore di gamma media con ottimo rapporto qualità-prezzo, supporto a Easy Mesh per una rete Wi-Fi unificata, utilizzabile come access point, con copertura fino a 110 mq e segnale robusto su più piani. € 37.99 da Amazon

Il Netgear EX6250 è un ripetitore di gamma media che raccomandiamo vivamente a tutti. Questo prodotto si distingue per un rapporto qualità-prezzo notevole e, soprattutto, per il supporto alla tecnologia Easy Mesh. Invece di creare una rete Wi-Fi sottostante e meno efficiente, il ripetitore contribuisce alla creazione della rete del router con risultati impressionanti. Non importa se il vostro router è di un marchio differente o se non supporta la tecnologia Mesh, il ripetitore collaborerà comunque alla formazione di una rete Wi-Fi unificata. Inoltre, il dispositivo può essere utilizzato come access point. Il Netgear EX6250 dispone di una porta Ethernet da 1 Gbps, ma non supporta la tecnologia MU-MIMO. Può estendere il segnale fino a coprire un'area di 110 mq (in condizioni ideali), pertanto risulta più che adeguato per un appartamento di dimensioni medie. Il segnale rimane forte anche su più piani.

3. TP-Link RE330 Il miglior ripetitore di fascia bassa l TP-Link RE330 è un range extender base con buon rapporto qualità-prezzo, adatto per piccoli appartamenti, con velocità massima di 1200 Mbps e configurazione semplificata tramite WPS o l'app "TP-Link Tether". € 27.99 da Ebay

TP-Link RE330 è un range extender Dual Band di livello base, che offre un rapporto qualità-prezzo decisamente vantaggioso. Nonostante il prodotto abbia solo due antenne interne, la sua portata è adeguata per un appartamento di dimensioni ridotte. Il dispositivo è dotato di un pulsante WPS e una porta Ethernet (100 Mbps), e può supportare una velocità teorica massima di 1200 Mbps (150 MB/s). Il pannello frontale mostra i LED standard, che semplificano il posizionamento del ripetitore e indicano quali bande sono in uso. Non è compatibile con la tecnologia MU-MIMO.. Il processo di configurazione è molto semplice e può essere eseguito sia utilizzando il pulsante WPS, sia tramite l'applicazione mobile "TP-Link Tether".

4. TP-Link MERCUSYS ME10 Il miglior entry-level Il TP-Link MERCUSYS ME10 è un ripetitore WiFi economico che offre Wi-Fi N a 300 Mbps, una semplice installazione One-Touch con WPS e una porta Fast Ethernet per collegare dispositivi senza WiFi. € 12.99 da Amazon

5. AVM FRITZ!Repeater 3000 Il miglior ripetitore di fascia alta L'AVM FRITZ!Repeater 3000 è un range extender di fascia alta che supporta tre bande wireless, offre una velocità fino a 3000 Mbit/s e garantisce una connettività ottimale per attività ad alta richiesta di dati come gaming e streaming 4K. € 99.99 da Amazon

AVM FRITZ!Repeater 3000 è un range extender di fascia alta, con caratteristiche avanzate che lo rendono la scelta ideale per gli utenti più esigenti. La sua capacità di utilizzare tre bande wireless simultaneamente (due a 5 GHz e una a 2,4 GHz) assicura una connettività stabile e affidabile per tutti i tuoi dispositivi, permettendo una navigazione senza interruzioni. Una delle sue principali peculiarità è l'elevata velocità di trasmissione, che può arrivare fino a 3000 Mbit/s, resa possibile dall'impiego di tecnologie Wi-Fi all'avanguardia. Questa velocità, abbinata alla capacità del dispositivo di gestire e distribuire il segnale in modo intelligente, rende AVM FRITZ!Repeater 3000 perfetto per situazioni ad alta richiesta di dati, come il gaming online contemporaneamente alla visione di film in 4K.