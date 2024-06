Reinventare i data center per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

Con la diffusione dell'intelligenza artificiale e la volontà di innovare, le imprese devono vedersela con un aumento di richiesta di potenza di calcolo nei data center senza precedenti; ciò si traduce in un maggior consumo energetico che non solo incrementa i costi, ma complica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Alexander Troshin, Product Marketing Manager EMEA di AMD, sottolinea che l'impegno verso la decarbonizzazione è ormai condiviso dalla maggior parte delle aziende: il 90% degli amministratori delegati riconosce il ruolo cruciale della sostenibilità per il successo aziendale, ma i data center rappresentano un grosso problema a livello di consumi.

Capacità, densità di calcolo, efficienza energetica e ottimizzazione delle prestazioni sono pilastri fondamentali dei centri di calcolo per supportare l'innovazione, ma è necessario modernizzarli e consolidarli per raggiungere sia gli obiettivi di performance che quelli di sostenibilità.

La modernizzazione dei data center favorisce efficienza e scalabilità

La modernizzazione dei data center non è più un'opzione, ma si rende necessarie per tenere il passo con la continua evoluzione delle tecnologie. Troshin spiega che adottando le più recenti tecnologie CPU e GPU si possono ottimizzare i costi associati a energia, spazio e provisioning dei data center; i risparmi ottenuti possono poi essere allocati per espandere la capacità hardware e garantire una maggiore scalabilità, oppure per alimentare applicazioni di intelligenza artificiale.

Sostituendo i server obsoleti, le organizzazioni possono migrare i flussi di lavoro quotidiani verso un'infrastruttura più potente ed efficiente dal punto di vista energetico, liberando risorse per l'innovazione.

Le infrastrutture legacy col tempo si degradano, diventano più costose da mantenere e comportano tempi di inattività più lunghi che impediscono di soddisfare le esigenze aziendali; per questo, la modernizzazione è cruciale non solo per aumentare il risparmio, ma anche per rendere le imprese pronte ad accogliere nuove opportunità di business.

Pixabay

Prestazioni massimizzate nel minor spazio possibile

L'IA, l'analisi computazionale su larga scala per il trading algoritmico e in generale i carichi di lavoro di ultima generazione sono molto esigenti in termini di risorse e mettono a dura prova le capacità dei data center tradizionali.

Troshin spiega che per ottimizzare l'efficienza energetica dei centri di calcolo è possibile ridurne l'impronta fisica adottando processori di nuova generazione che offrono un'efficienza superiore rispetto ai loro predecessori e prestazioni più elevate a parità di spazio occupato.

Scegliere il fornitore giusto per data center potenti e sostenibili

Modernizzare i data center può incontrare resistenza, soprattutto da parte della leadership aziendale, ma il rischio, nel breve e lungo termine, è che le imprese perdano importanti opportunità di innovazione.

Il percorso di modernizzazione non è unico per tutte le realtà: ogni impresa deve scegliere il fornitore giusto per i propri carichi di lavoro e per i propri obiettivi, siano essi l'implementazione di IA su larga scala, la riduzione dei costi energetici o la gestione di operazioni quotidiane in modo più efficiente.

"Lavorando insieme, è possibile tracciare la rotta verso un’infrastruttura moderna, efficiente e ad alte prestazioni che consenta alla propria organizzazione di prosperare nell’era dell’intelligenza artificiale e oltre" conclude Troshin.