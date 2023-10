"Shape the present, build the future": l'evento di Var Group dedicato all'innovazione digitale

Il 26 e il 27 ottobre si è tenuta la convention "Shape the present, build the future" di Var Group, operatore nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali. L'evento, ospitato dal Palacongressi di Rimini, ha riunito professionisti e aziende per approfondire i temi dell'evoluzione digitale e costruire un futuro solido e sostenibile per il business e le comunità.

Gli ospiti della convention hanno potuto assistere a testimonianze e panel tematici per scoprire le nuove forme d'innovazione tecnologica e confrontarsi con speaker e professionisti sulle opportunità del digitale.

"La Convention Var Group si è confermata un appuntamento che ci ha permesso di fare il punto sui temi più urgenti dell’evoluzione digitale" ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group. "In un momento come questo, dove le imprese sono impattate dalla diffusione delle tecnologie in modo pervasivo, è fondamentale che in parallelo siano pronte ad adottare nuovi modelli organizzativi, per accogliere pienamente l’evoluzione digitale".

Var Group

Sul main stage si sono alternati, tra gli altri, Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President, Europe & Africa and Director, IBM Research, Zurich IBM; Pierluigi Lacqua, Head of AI Competence Center & Operations Management Intesa SanPaolo; Leandro Agrò, Design & Innovation Executive, Spatial Computing | Immersive Tech, IoT Pioneer; Francesco Caratti, Head of Group Organization & ICT at Radici Group e Massimo Mercati, Amministratore Delegato Aboca.

Sessioni pratiche e premiazioni

Durante la sessione tematica Data Universe gli ospiti hanno avuto modo di approfondire la centralità del dato in ambiti quali l'intelligenza artificiale, la sicurezza, la sostenibilità e i servizi digitali.

Presente anche l'area Experience Valley dove è stato possibile sperimentare le soluzioni digitali più innovative per i settori manifatturiero, retail, GDO, Fashion & Textile, Wine e Forniture.

In più occasioni la convention ha posto l'attenzione sulla sicurezza informatica: gli ospiti hanno potuto vivere l'esperienza di un attacco, scegliendo se essere le vittime e gli attaccanti, e hanno assistito alla presentazione di Egyda, piattaforma di Var Group Digital Security basata su IA capace di aumentare le capacità di rilevamento e risposta alle minacce riducendo i tempi di analisi del 40%.

Pixabay

Durante l'evento Var Group ha consegnato il Var Digital Art Award per l'arte digitale. La giuria di esperti e il pubblico hanno scelto l'opera "Rosetta Mission 2022" di Luca Pozzi, una vera e propria stele di Rosetta digitale che rappresenta un ponte tra le cultura classica e quella contemporanea.

La convention ha anche ospitato l'ottava edizione dell'Hackathon targato Var Group dal titolo "Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond". La maratona di sviluppo è durata 32 ore e ha visto cinquanta giovani utilizzare tecnologie come la blockchain, il Web 3, l'IA, la Mixed Reality e gli NFT per realizzare progetti ad altra priorità strategica per aziende nazionale e internazionali.

Il progetto vincitore ha coinvolto trasversalmente le aziende Nencini Sport, Nuvolari, Camomilla e Sport 85. La soluzione scelta consiste in un programma di fidelizzazione dei consumatori attraverso un'unica fidelity card basata su WEB 3, blockchain, NFT, smart contacts e zero knowledge proof. Il progetto assicura un'esperienza continua sia online che in-store.

L'impegno di Var Group per la sostenibilità

Var Group ha sottolineato che quest'anno la convention è stata Climate Neutral: le emissioni prodotte durante l'evento, calcolate con l'aiuto dei partecipanti, sono state controbilanciate al 100% supportano "Water is Life" di Aid4Mada, il progetto che prevede la costruzione e messa in sicurezza di una rete di sistemi idrici per aumentare l'accessibilità all'acqua potabile nella regione di Tulear, in Madagascar.

L'evento di Var Group tornerà il 3 e 4 ottobre 2023, sempre al Palacongressi di Rimini.