Smau 2019 parte domani, ci siamo anche noi

400 espositori, 80 operatori internazionali, più di 70 casi di successo: la 56ma edizione di Smau Milano è pronta ad aprire le sue porte a Fieramilanocity dal 22 al 24 ottobre

Apre domani la 56ma edizione di Smau Milano, l’evento B2B più importante d’Italia dedicato all’Open Innovation e all’innovazione. Saranno protagonisti 400 espositori, 80 operatori internazionali, più di 70 casi di successo, un programma serrato di Smau Live Show, Startup Safari e workshop per confrontarsi e far circolare le buone pratiche di innovazione.

Pilastro dell’appuntamento annuale è proprio l’incontro fra aziende in cerca di innovazione e startup. Dal 22 al 24 ottobre a Fieramilanocity, infatti, saranno molti gli eventi dedicati all’Open Innovation, come la presentazione della prima ricerca che analizza in modo sistematico e completo il fenomeno in Italia.

La ricerca sarà presentata da ICE-Agenzia: una visione olistica, oltre i termini economici, di come le imprese italiane si stanno muovendo, anche con una prospettiva di confronto con gli altri paesi. All’evento parteciperanno CEO e Innovation Manager di grandi imprese, come ZTE Italia, A2A, Ferrovie dello Stato, Cisco.

Mercoledì 23 ottobre (ore 10, Sala Plenaria) si parla invece di investimenti: sarà presentato l’Assintel Report 2020, la ricerca sul mercato ICT e digitale in Italia, realizzato da Assintel (associazione nazionale delle imprese ICT e digitali), insieme alla società di ricerca indipendente IDC Italia.

Sempre mercoledì, l’evento conclusivo della terza edizione di Open Italy a cura del Consorzio Elis, il programma di Open and Collaborative Innovation del Consorzio Elis che segna il termine della fase di co-innovazione fra team multiaziendali, startup e giovani talenti.

Dieci saranno i team che racconteranno i risultati concreti agli amministratori delegati delle aziende della community di Open Italy: RFI, Trenord, ANAS, SKY, Eni gas e luce, Acea, Snam, Italferr, Sirti, Minsait.

Giovedì 24 ottobre (ore 10, Sala Plenaria) sarà il turno di Data-Centric Innovation Conference di Intel: con questo appuntamento, Intel illustrerà la sua visione sui principali trend tecnologici che riguardano oggi le aziende e parlerà della sua strategia e delle sfide per il futuro.

Chiude l’elenco la quarta edizione dell’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau, per un’analisi quantitativa sugli investimenti in Corporate Venture Capital.

Presenza costante a Smau sono le Regioni con i loro progetti a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione dei loro territori, che vedono protagoniste Camere di Commercio o enti per lo sviluppo: Bergamo Sviluppo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

Saremo presenti anche noi di Tom’s Hardware: passate a trovarci agli stand A10 e A12!