SMAU 2025, aperte le candidature per le startup

L'innovazione italiana si dà appuntamento a Milano. Nel cuore dell'autunno 2025, FieraMilanoCity ospiterà uno degli eventi più attesi nel panorama tecnologico nazionale: SMAU Milano. La manifestazione, punto di riferimento per startup e PMI innovative, aprirà le sue porte il 5 e 6 novembre presso l'Allianz MiCo, offrendo un'opportunità unica di networking e sviluppo commerciale.

Questa piattaforma europea, che ogni anno coinvolge oltre 50.000 imprese, rappresenta un momento unico dove l'innovazione italiana dialoga con i principali attori internazionali.

Pexels

SMAU non è più solo un evento, ma una vera rete di opportunità che si estende ben oltre i confini nazionali. Con un roadshow annuale che tocca diversi territori italiani e tappe internazionali a Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma e San Francisco, questa piattaforma permette alle realtà innovative di costruire relazioni commerciali significative, sviluppare partnership industriali e attrarre investimenti. L'edizione milanese rappresenta il fulcro strategico di questo network, dove processi di cross-fertilization interregionale e internazionale trovano terreno fertile.

La partecipazione è riservata a realtà che abbiano sede in Italia e presentino un prodotto o servizio con contenuto innovativo distintivo. Non basta avere un'idea: è necessario un prodotto già industrializzato e pronto per il mercato, preferibilmente orientato al B2B o, se B2C, con interesse verso partnership industriali o finanziarie. Le aziende devono inoltre operare in ambiti tecnologici specifici, dalla sostenibilità all'intelligenza artificiale, dall'industria all'healthcare.

Un requisito che fa la differenza è la presenza di referenze concrete: clienti già acquisiti, proof of concept realizzati, oppure la presenza nella compagine sociale di un'impresa consolidata o di un investimento significativo. La selezione privilegia le imprese formalmente iscritte come "startup innovative" o "PMI innovative" nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.

Le realtà selezionate potranno beneficiare di un pacchetto completo di servizi. Ogni impresa avrà a disposizione uno spazio espositivo di 4 mq, completo di desk, sgabello e grafica personalizzata, ideale per approfondire relazioni commerciali. La visibilità è garantita anche online, con una pagina dedicata sul sito SMAU che presenta attività, servizi e tipologia di partner ricercati. Gli Startup Safari, tour guidati della fiera organizzati per settore, permetteranno ai visitatori di scoprire l'offerta innovativa più adatta alle loro esigenze.

Le realtà selezionate potranno beneficiare di un pacchetto completo di servizi.

Uno degli elementi più attrattivi dell'evento è la possibilità di partecipare a sessioni di speed pitching mirate, presentando la propria attività a un pubblico selezionato di imprenditori e decisori aziendali. Ma il vero valore aggiunto risiede negli incontri one-to-one con investitori internazionali, organizzati nell'ambito di ItaliaRestartsUp, iniziativa realizzata in collaborazione con ICE-Agenzia. Ogni impresa potrà segnalare fino a sei protagonisti che desidera incontrare, avendo accesso preventivo all'elenco completo dei partecipanti suddivisi per categoria.

Per le startup interessate, il processo di candidatura è semplice ma con tempistiche precise. La manifestazione di interesse deve essere inviata entro le ore 13:00 di lunedì 17 giugno, compilando l'apposito form online. Le informazioni richieste includono dati identificativi dell'azienda, anno di fondazione, descrizione del prodotto o servizio proposto, settore di attività e brevi spiegazioni relative ai requisiti di valutazione.

La selezione avverrà secondo criteri ponderati, con un massimo di 30 punti per il contenuto innovativo e per la disponibilità di referenze, 20 punti per l'orientamento B2B e altri 20 per la readiness del prodotto e l'interesse allo sviluppo internazionale. A parità di punteggio, verrà data priorità alle startup che non hanno mai partecipato a precedenti edizioni di SMAU. Il processo è trasparente: tutti i candidati riceveranno una comunicazione sull'esito della selezione, con i soggetti selezionati tenuti a confermare la propria adesione entro due giorni.

SMAU Milano 2025 è un'opportunità imperdibile per le realtà innovative italiane che vogliono accelerare il proprio sviluppo in un contesto internazionale. In un mondo dove il networking è sempre più cruciale per il successo imprenditoriale, questa piattaforma offre gli strumenti giusti per trasformare l'innovazione in valore di mercato concreto, costruendo relazioni che possono determinare il futuro di un'impresa.