Sophos lancia Partner Care per supportare i partner 24/7

Sophos, fornitore di soluzioni di sicurezza as-a-service, ha annunciato Partner Care, un nuova proposta che arricchisce il programma dedicato ai partner con un team di esperti disponibili 24/7 per fornire assistenza operativa e amministrativa.

L'obiettivo è velocizzare i tempi di risposta ai partner e agli MSP per l'assistenza aiutandoli a concentrarsi sulle vendite e sull'acquisizione di nuovi clienti con il portafoglio di servizi gestiti innovativi e soluzioni per la sicurezza di endpoint, reti, email e cloud.

Partner Care mette a disposizione un unico punto di contatto per i preventivi, la navigazione del portale partner, la risposta a domande sulle licenze, le richieste di prodotti Not For Resale e altro ancora, aiutando così i partner che operano sul mercato delle PMI ad aumentare i propri livelli di produttività e redditività.

"In base ai decenni di esperienza maturata nel supportare con successo partner che servono piccole e medie imprese, sappiamo che le questioni amministrative e operative portano via tempo prezioso alla costruzione di relazioni con i clienti, alla ricerca di nuovi prospect e alla chiusura di nuovi contratti" ha dichiarato Kendra Krause, senior vice president of global channels and small business sales di Sophos. "Partner Care consolida la tradizionale strategia di dedizione al canale di Sophos, un impegno a fornire ai partner opportunità di ricavi e fatturato ottimali e lineari, training e supporto attentamente curati, e soluzioni di sicurezza avanzate che difendono i clienti da violazioni dei dati, ransomware e altri pericolosi cyberattacchi".

Oltre a Partner Care, Sophos ha introdotto altre novità nel proprio Global Partner Program, tra le quali un ulteriore premio del 5% in aggiunta allo sconto per la registrazione dei deal per i partner che propongono Sophos Managed Detection and Response.

Con l'unità X-Ops, un team composto da oltre 500 esperti di cybersicurezza, la compagnia fornisce ai partner threat intelligence storica e in tempo reale. Il team aiuta partner e MSP ad affrontare le domande e le preoccupazioni dei clienti riguardo le nuove minacce informatiche in ascesa.

Sophos ha inoltre aggiunto un'integrazione Veeam alle proprie soluzioni MDR e XDR per aiutare le imprese a razionalizzare le diverse tecnologie in uso.

Il Partner Care è già disponibile attraverso il Sophos Global Partner Program.