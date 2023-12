STMicroelectronics annuncia Edge AI Suite per accelerare l'adozione dell'IA all'edge

STMicroelectronics, compagnia produttrice di semiconduttori con clienti a livello globale, ha annunciato Edge AI Suite, un set integrato di strumenti a uso gratuito con hardware ST per consentire ai propri clienti di sfruttare l'Edge AI per i loro prodotti.

L'intelligenza artificiale all'edge è diventata cruciale per le imprese: avvicinando l'elaborazione dati alla fonte, si ottengono vantaggi in termini di velocità, consumi e sicurezza, consentendo alle aziende di creare prodotti più intelligenti ed efficienti.

La suite semplifica lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni basate su IA su un'ampia gamma di hardware ST, come microcontrollori, microprocessori e sensori intelligenti, usando strumenti di valutazione e sviluppo specifici per l'intelligenza artificiale.

Edge AI Suite è pensata per fornire più strumenti sia agli sviluppatori embedded, per creare modelli automatizzati di machine learning, sia ai data scientist, per eseguire facilmente i propri modelli su un dispositivo embedded, sia a progettisti e creatori di prodotti che vogliono creare prodotti eccellenti.

Pixabay

Con l'accesso gratuito, l'obiettivo di ST è creare una community di Edge AI dove clienti grandi e piccoli possano condividere le proprie conoscenze sugli strumenti per favorire l'innovazione.

"Ci stiamo avviando verso un mondo con decine di miliardi di oggetti connessi e autonomi in grado di apportare vantaggi a chi li utilizzerà sia nella vita di tutti i giorni sia per la produttività aziendale. Per raggiungere questo obiettivo, gli algoritmi di IA dovranno essere eseguiti sia nel cloud sia a livello locale, all’edge, in un’ampia gamma di dispositivi: smartphone e dispositivi personali connessi, sistemi di controllo per edifici e case intelligenti, macchine industriali, automobili e molto altro ancora" ha affermato Jean-Marc Chery, Presidente & CEO di STMicroelectronics.

"I prodotti di ST sono già al centro di tutti questi dispositivi, ma è la loro combinazione con la nuova suite software leader di mercato che annunciamo oggi a fare la differenza. Questa combinazione consentirà la transizione verso dispositivi sempre più intelligenti, con cui clienti di qualsiasi dimensione potranno incorporare l’Edge AI più facilmente, e costruire la propria visione di futuro connesso facendo leva sul portafoglio hardware di ST".

I primi esempi di successo della suite

Diverse realtà stanno già sperimentando Edge AI Suite per migliorare i propri prodotti.

Pixabay

ST riporta che un grande produttore di elettrodomestici sta adottando questi strumenti per un prodotto previsto in arrivo sul mercato l'anno prossimo. La soluzione prevede l'uso di due algoritmi, uno che stima il peso degli indumenti da lavare e l'altro che, raccogliendo i dati da un sensore inerziale a 6 assi, evita le collisioni del cestello col rivestimento esterno della lavatrice. Infine, un programma aziona il motore usando solo ed esclusivamente la corrente necessaria al carico e regola i consumi di acqua e detersivo.

Un altro caso di successo è quello che coinvolge HP: il team di ingegneria della compagnia ha collaborato con ST per sviluppare modelli di IA in grado di riconoscere le attività degli utenti in base al loro movimento e a quello dei loro dispositivi per ridurre i consumi energetici. Il sistema riconosce se il laptop è stato appoggiato sul tavolo o inserito in una borsa e, riconoscendo le variazioni di utilizzo, aggiusta i consumi per conservare la carica della batteria.

ST sta inoltre collaborando con HPE per ottimizzare il funzionamento e la manutenzione dei motori dei veicoli elettrici. L'obiettivo era monitorare la temperatura interna del rotore per ottimizzare la potenza erogata; le due compagnie hanno sviluppato un modello di IA che viene eseguito sul microcontrollore che gestisce il motore e ne misura la temperatura.

La prima versione pubblica della ST Edge AI suite sarà disponibile nella prima metà del 2024.