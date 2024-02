Data center edge e mobile in forte crescita nei prossimi 10 anni

Nel 2023 il mercato globale dei data center edge ha raggiunto un valore di 11 miliardi di dollari; valore che, si stima, supererà i 60 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, con un tasso di crescita Cagr del 18,5% annuo.

A riportarlo è Luca D'Alleva, Senior Consultant di BCS Italia, citando i dati dell'analisi di Precedence Research. A queste stime si aggiungono anche quelle di Bis Research riguardo i data center mobili: il mercato, valutato a 224,2 milioni di dollari nel 2023, raggiungerà il 732,6 milioni entro il 2033, con un Cagr del 12,57% nei 10 anni.

I data center edge e mobile stanno attirando notevoli investimenti: le imprese necessitano crescenti capacità di elaborazione dati e, nonostante i data center tradizionali rimangano un punto fermo, le soluzioni edge e mobile soddisfano le esigenze di sostenibilità e risparmio energetico.

BCS Italia

Molte organizzazioni stanno lavorando per dare nuovo valore a edifici abbandonati, riconvertendoli in data center per ottenere importanti vantaggi in termini di riduzione di materiali ed energia.

Molti sono preoccupati dall'invasività dei data center nei centri abitati, ma è possibile progettare edifici in modo che si inseriscano in modo armonico nell'ambiente, usando materiali e colori adatti al contesto; inoltre, grazie alle ultime tecnologie è possibile gestire il fabbisogno energetico dei data center sfruttando server e sistemi di archiviazione a risparmio energetico e usando soluzioni come il raffreddamento con aria esterna e l'uso del calore residuo.

"Le applicazioni del futuro, sempre più distribuite e mobile-oriented, portano con sé la necessità di un’infrastruttura a supporto che tenga conto di queste caratteristiche, facendo leva su impianti più agili e di dimensioni contenute" spiega D'Alleva.

"I data center edge e mobile rispondono a questa richiesta, svolgendo un ruolo cruciale non solo per l’innovazione tecnologica ma anche per la sostenibilità ambientale, aspetto che sempre più venga messo in primo piano, a livello normativo ma anche di strategia aziendale".